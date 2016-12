CommuniquÃ© politique – Une loi pour permettre Ã  chaque vaudois de trouver un logement adaptÃ© Ã  ses besoins

Communiqué politique – Une loi pour permettre à chaque vaudois de trouver un logement adapté à ses besoins

Le Grand Conseil vaudois a approuvé il y a quelques semaines une nouvelle loi sur le logement, intitulée Loi sur la Préservation et la Promotion du parc locatif (LPPPL).

Les débats ont été vifs et intenses, et ont finalement abouti à un compromis pragmatique mais non moins efficace. C’est que le problème est de taille! La crise du logement sévit depuis plus de quinze ans dans notre canton. Le taux de vacance, c’est-à-dire le nombre de logements en vente ou en location par rapport au total du parc immobilier, était de 0,7% dans notre canton au 1er juillet 2015 (0,4% à La Vallée, où seuls 10 logements étaient disponibles pour location à cette date), alors qu’il devrait être de 1,5% pour une situation équilibrée. Cela a des conséquences parfois dramatiques:

Il est devenu très difficile pour nos jeunes de rester vivre dans les communes qui les ont vus grandir, faute de logements correspondant à leurs moyens financiers. Les familles de la classe moyenne ne sont pas mieux loties, et doivent souvent consacrer une part trop importante de leur revenu à un loyer (parfois plus d’un tiers de ce qu’elles gagnent!). Cela sans parler de nos aînés, qui peinent souvent à trouver une habitation mieux adaptée à leurs besoins.

C’est pour remédier à ces situations difficiles que le Conseil d’Etat a façonné cette nouvelle loi sur le logement. Une loi qui offre aux communes et aux investisseurs institutionnels ou privés des outils pratiques et facilement utilisables pour construire plus, mais surtout pour construire mieux, en adéquation avec les réels besoins de la population.

Ainsi, les communes pourront promouvoir les logements à loyers abordables en inscrivant des quotas dans les nouveaux plans de quartiers, ou en offrant des bonus de surface à bâtir aux promoteurs qui en construisent. Nos villes et villages auront donc toutes les cartes en main pour mener si elles le souhaitent une politique du logement proactive, à même de répondre aux attentes de leurs habitants. Le droit de préemption figure également dans cette loi, encadré par de nombreuses cautèles qui en font un outil efficace et mesuré. Ce droit pour la commune de se porter acquéreuse prioritairement d’un terrain ou d’une maison en vente ne pourra s’exercer que dans le but de construire des logements d’utilité publique et uniquement dans les districts qui connaissent une pénurie de logements.

De plus, il concernera uniquement les ventes, en excluant les successions, et se limite aux terrains de plus de 1500 m2 pour ce qui est des communes hors des grands centres urbains. Les parcelles visées ne sont pas celles permettant à la population d’accéder à la propriété, mais plutôt de grands terrains situés dans des zones stratégiques, qui sont trop souvent achetés par des promoteurs qui y construisent des logements aux prix inaccessibles pour une majorité de la population.

La nouvelle loi assure enfin une meilleure protection aux locataires, en précisant les règles en vigueur quant à la rénovation de logements et en renforçant le droit à l’information. En résumé, il s’agit d’un projet pragmatique, qui a su trouver le soutien d’une majorité des député-e-s du Grand Conseil, de droite comme de gauche. Cela afin d’apporter des réponses concrètes aux problèmes que connaît notre canton en matière de logement depuis de trop longues années.

Mme la Conseillère d’Etat

Béatrice Métraux

Jeudi 23 juin 2016 - Articles, General.