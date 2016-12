Courrier des lecteurs

Vincent SIMONNOT

89, rue des Guinches

F-39220 BOIS D’AMONT

Lettre recommandée

Monsieur Laurent REYMONDIN,

Directeur

EOLJOUX

Rue du Pont Neuf 24

1341 L’ORIENT

Monsieur le Directeur,

Je fais suite à votre lettre du 19 Juillet 2016 ayant pour objet la Présentation publique de la société Courant porteur concernant le projet Eoljoux.

Je constate, non sans surprise, que vous affichez en public mon absence de participation à leur enquête, pouvant laisser sous-entendre mon total désintérêt de l’impact sanitaire du projet Eoljoux sur les habitants de Bois d’Amont et de la commune du Chenit.

Aussi, je me vois dans l’obligation de vous inviter à relire ma lettre que vous avez reçue en mai 2016 stipulant la nécessité de suspendre ce projet pour la sécurité sanitaire de tous. Je veux bien concevoir que l’intérêt financier puisse vous aveugler au point d’accorder une confiance absolue aux articles affirmant la complète innocuité des éoliennes; cependant, permettez-moi de vous éveiller sur le côté scientifique du problème, en particulier celui des infrasons puisque vous en faites référence dans votre lettre.

Premièrement, vous pensez que les infrasons des éoliennes ne sont pas différents de ceux émis par notre environnement quotidien. Pour porter une telle affirmation, il ne faut tenir compte ni de l’intensité, ni de la durée d’exposition, ni du principe de résonance (harmoniques). Plusieurs études démontrent que les infrasons émis par les éoliennes se démarquent nettement de l’ensemble des sons non perceptibles par l’oreille humaine et sont clairement mesurables à plusieurs dizaines de kilomètres.

Ensuite, vous pensez que les infrasons émis par les éoliennes ne sont pas dangereux pour la santé des riverains. Encore une fois vous vous trompez. Les articles que vous citez pour vous défendre mentionnent uniquement le fait «qu’à ce jour, il n’y a pas de preuve scientifiquement établie reliant les nuisances ressenties par les riverains et les infrasons des éoliennes». Vous vous gardez bien de transmettre que ces mêmes articles conseillent vivement la réalisation d’études complémentaires au vu des éléments inquiétants découverts sur les infrasons.

En effet, se référant simplement à l’étude Pacific Hydro réalisée par Cooper en 2014, qui met en évidence une corrélation entre les symptômes des riverains et les bandes d’infrasons des éoliennes, ou les résultats d’études d’impact des infrasons éoliens sur l’oreille interne et les voies neurosensorielles associées, il paraît évident que des investigations complémentaires sont plus que nécessaires. Pour cela, il faut réaliser des études de terrain rigoureuses, dans des conditions environnementales strictes. Cela nécessite des subventions importantes qui ne sont malheureusement pas attribuées aux scientifiques, prolongeant ainsi la durée des études.

Profitant de cette latence, et se basant uniquement sur des revues de littératures, plusieurs auteurs affirment «l’absence de preuve scientifique sur la nocivité des infrasons». Une fois médiatisée, cette affirmation rassurera à la fois les politiciens, les promoteurs industriels et la population crédule.

Fort heureusement, les personnes avec un minimum d’esprit scientifique ne se laissent pas berner. Pour preuve, l’assemblée des médecins allemands, réunis en congrès à Frankfort en mai 2015, a lancé une alerte concernant l’impact sanitaire néfaste de l’implantation d’éoliennes à proximité des habitations. Elle attire l’attention sur les effets néfastes des infrasons éoliens sur la santé. Ainsi, elle recommande l’arrêt de tout développement éolien.

De son côté, le Danemark a stoppé toute nouvelle implantation d’éolienne sur son sol avant les conclusions des études en cours.

Si l’on décide de jouer sur les mots Monsieur Reymondin, je peux aisément déclarer: «A ce jour il n’existe aucune preuve scientifique que les infrasons des éoliennes sont totalement inoffensifs pour les riverains». Or le Tribunal fédéral suisse considère qu’une «politique de développement durable implique notamment de faire une place importante au principe de précaution». Ceci mérite d’être appliqué.

J’insiste pour vous rappeler que l’Académie de médecine, dans son rapport du 14 mars 2006, indique que les «risques sanitaires liés au fonctionnement des éoliennes nécessitent une étude préalable sur les riverains avant implantation d’un parc éolien». Dans l’attente de cette étude, l’AFSSET préconise «qu‘à titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1’500 mètres des habitations» (Rapport AFSSET Saisine N°2006-005 de Mars 2008).

Vous noterez ici que je me garde de mentionner l’impact environnemental, paysager, et économique de ce gros problème qu’est le projet Eoljoux. Ce n’est pas mon domaine. Aussi, à cet effet, et anticipant déjà votre absence de réaction à ma lettre, je destine ce courrier à l’ensemble des habitants de la Vallée de Joux, qui possèdent le pouvoir de tous nous protéger lors du prochain référendum. Nous ne sommes pas des cobayes!

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en mes salutations distinguées.

Vincent SIMONNOT

(médecin généraliste)

Jeudi 18 août 2016 - Articles, General.