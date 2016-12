Courrier des lecteurs – Lâ€™Ã©colier, les Ã©oliennes et le voyageur

Courrier des lecteurs – L’écolier, les éoliennes et le voyageur

Perchées sur une colline, une douzaine d’éoliennes, peut-être les premières dans le nord de l’Ethiopie, attirent mon attention. Un garçon d’une quinzaine d’années se débrouillant fort bien en anglais me dit: grâce à elles, on aura bientôt l’électricité à l’école et, plus tard, dans nos maisons». Il évoque aussi la fin des corvées de bois sur les collines (la déforestation est un fléau dont on peine à mesurer l’ampleur et les effets), la fin aussi des longs trajets avec un jerrican pour aller chercher l’eau alors qu’une pompe électrique et un forage permettraient d’y remédier. Ici, l’éolien, c’est le progrès dans un pays qui tend à son autonomie énergétique. Il ne fait pas peur, il représente tout simplement l’espoir d’une vie un peu meilleure dans les campagnes où règne la pauvreté.

Pauvreté signifie en Ethiopie espérer manger… deux repas frugaux par jour, objectif que s’est fixé le Gouvernement pour sa population.

Et le photovoltaïque me direz-vous dans ce pays qui ne manque pas de soleil? J’ai vu quelques panneaux d’origine chinoise en vente dans le grand marché d’Addis Abeba mais ils sont encore hors de prix pour la majeure partie de la population. Dépourvue de pétrole et de charbon, l’Ethiopie mise sur l’hydro-électrique, l’éolien et le photovoltaïque.

Je me garde bien de dire à cet écolier que l’installation d’éoliennes fait débat en Suisse. Il ne comprendrait pas. On a d’un côté la jeunesse et sa vitalité (âge moyen de la population: 18 ans) qui veut croire que la pauvreté n’est pas une fatalité, qu’elle n’a pas à se rappeler tous les 10 ans au bon souvenir de la Chaîne du Bonheur en raison d’une famine; on a de l’autre une vision «touche pas à mon paysage» même si tout le monde s’accorde à penser qu’il y a lieu de sortir du nucléaire et de diminuer la consommation d’ énergies fossiles. Il s’agira dans ce pays d’instruire, de soigner ou de procurer du travail à 95 mios d’habitants alors qu’ici c’est le confort visuel qui prime. Notons aussi que certains Combiers, en raison de leurs domiciles, devront se jucher sur de très hautes échasses ou se munir de longues vues pour les apercevoir.

Certes, 7 éoliennes, érigées loin de toutes habitations faut-il encore le rappeler, ne vont pas changer la face du monde en matière énergétique. Il s’agit de toutes petites gouttes d’eau qui s’inscrivent dans les conclusions de la COP 21 de décembre 2015, réunion où les Gouvernements se sont engagés à limiter les émissions de gaz à effet de serre. L’éolien tout comme le photovoltaïque coûte encore trop cher dans les pays en voie de développement. En poursuivant la recherche pour accroître leur efficacité, en en produisant plus et de toutes dimensions, les installations seront plus performantes et leurs prix baisseront selon le principe des économies d’échelle. Ce fut le cas pour l’automobile, la micro-informatique ou le simple frigidaire. Les pays en voie de développement pourront dès lors en bénéficier. Prenons le cas de l’Afrique qui verra sa population considérablement augmenter ces prochaines années. Soit ce continent se développera grâce à des sources d’énergies locales, soit il régressera avec pour conséquences le mal-développement, les déplacements de populations liés aux conflits ou au réchauffement climatique. Dans ce cas de figure, les flux migratoires de l’été 2005 en Europe ne seront en comparaison qu’une aimable péripétie. Quant aux sceptiques que je sais pour la plupart très sensibles au développement du Tiers-Monde, c’est très volontiers que je les conduirais sur ce site éolien perché dans les montagnes: ils auront l’occasion de constater ce qu’une énergie propre peut apporter dans un pays dont le 80% de la population survit plus qu’elle ne vit de l’agriculture et de l’élevage.

Jean-Yves Grognuz

