CommuniquÃ© Commune du Chenit – Fermeture Ã  la circulation des chemins forestiers et installation de la signalisation

Communiqué Commune du Chenit – Fermeture à la circulation des chemins forestiers et installation de la signalisation

Des panneaux d’interdiction de circuler vont être posés ces prochaines semaines à l’entrée de nombreux chemins forestiers de la Vallée de Joux, désormais interdits aux véhicules à moteur. Cette action fait suite à l’élaboration, il y a dix ans, des plans sectoriels forestiers concernant la Vallée de Joux et le secteur Givrine-Marchairuz.

Depuis 1991, la loi fédérale sur les forêts prévoit que les véhicules à moteur sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières uniquement pour les activités de gestion forestière. Ce principe est repris dans la loi forestière vaudoise depuis 1996 et il est en vigueur dans une grande partie du territoire cantonal ainsi que dans les autres cantons suisses. Il vise à garantir la tranquillité et la sécurité des visiteurs de la forêt (promeneurs, cavaliers ou cyclistes), conserver un milieu naturel de qualité pour la faune locale et limiter les frais d’entretien des chemins forestiers.

Démarche participative et décisions de justice

La prochaine pose de cette signalisation et l’interdiction effective de circuler sur les routes forestières de La Vallée découlent de deux plans sectoriels forestiers spécifiques concernant la Vallée de Joux et le secteur Givrine-Marchairuz. L’élaboration de ces documents remonte à 2005-2006 et elle avait alors fait l’objet d’une démarche participative. Celle-ci avait inclus des représentants des communes et des différents milieux concernés afin de définir les routes pouvant exceptionnellement demeurer ouvertes à la circulation, notamment pour faciliter l’accès du public à des sites touristiques. Résultat de compromis entre les différents intérêts en présence, ces plans sectoriels ont été approuvés définitivement par un arrêt du Tribunal cantonal d’octobre 2010, puis par le Tribunal fédéral en mars 2012.

Tolérance jusqu’à fin 2017

Près de cinq ans après la décision du Tribunal fédéral, la pose de la signalisation ne peut pas être repoussée davantage. D’un commun accord entre le service forestier cantonal et les Municipalités des communes de la Vallée de Joux, la majeure partie des écriteaux vont donc être posés prochainement. L’interdiction de circuler sera dès lors applicable dès la pose de la signalisation, même s’il est prévu de faire preuve de tolérance jusqu’à fin 2017. Durant cette période en effet, les personnes qui contreviendront à une interdiction de circuler ne seront pas dénoncées mais seulement averties, sauf si elles ont déjà bénéficié d’autres avertissements dont elles n’auraient pas tenu compte.

Nouvelles habitudes et autorisations spéciales

Les usagers sont désormais encouragés à expérimenter le nouveau dispositif, composé d’un réseau de base de chemins demeurant accessibles aux véhicules à moteur et d’un réseau fin de chemins désormais réservés à la balade à pied, à cheval ou à vélo non électriques ou électriques «lents» (pour rappel, les vélos électriques «rapides» à plaques jaunes sont assimilés à des vélomoteurs).

A noter que les personnes suivantes peuvent circuler sur les chemins forestiers normalement interdits à la circulation, sans autorisation spéciale, par l’itinéraire le plus direct et pour autant que cela se justifie dans le cadre de leur activité:

• les membres des autorités communales, cantonales et fédérales;

• les employés des services publics communaux, cantonaux et fédéraux;

• les employés des entreprises de réseau (électricité, téléphone, gaz naturel, eau potable, etc);

• le personnel forestier;

• les acheteurs et transporteurs de bois;

• les propriétaires de forêts privées occupés à des activités de gestion forestière;

• les agriculteurs et autres personnes occupées à une activité de gestion agricole (amodiataires, bergers, propriétaires de bétail, vétérinaires, etc);

• les réparateurs de machines forestières et agricoles;

• les surveillants de la faune et les gardes-pêche professionnels et auxiliaires;

• les chasseurs, conformément aux dispositions légales sur la chasse;

• les gendarmes, les policiers et les douaniers;

• les personnes chargées d’opération de sauvetage (médecins, ambulanciers, pompiers, etc);

• les militaires et les membres de la protection civile.

Par ailleurs, les personnes qui possèdent ou louent une habitation isolée ou un cabanon accessibles uniquement par des chemins forestiers peuvent s’adresser à la commune territoriale pour obtenir une autorisation spéciale qui indiquera l’itinéraire et les noms des bénéficiaires.

Les organisateurs de manifestations (notamment sportives) et certains scientifiques peuvent également être mis au bénéfice d’autorisations spéciales et temporaires, par une décision de la Direction générale de l’environnement.

Il convient de rappeler que la nouvelle signalisation, et son éventuel remplacement, sont à la charge des communes territoriales. En cas de questions concernant cette nouvelle signalisation, vous pouvez vous adresser au Municipal des forêts de votre commune, aux gardes forestiers ou à l’inspecteur des forêts

M. Daniel Gétaz (079 508 53 70, daniel.getaz@vd.ch). Signé: Direction générale de l’environnement et Municipalités de L’Abbaye, du Chenit et du Lieu

Jeudi 6 octobre 2016 - Articles, General.