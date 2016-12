Baignade revigorante pour les GivrÃ©s du Pont

Baignade revigorante pour les Givrés du Pont

Un ciel bleu à profusion, un soleil généreux, quelques degrés à l’extérieur et une eau à 4.1°C: les conditions étaient idéales pour s’offrir un bain dans le lac. Cela se passait samedi 3 décembre vers 11h du côté du Pont.

Non, ce n’était pas aux Caraïbes, c’était bien dans le lac de Joux qu’une petite dizaine de courageux nageurs se sont offert une petite brasse. Chapeaux de Noël sur la tête, maillots de bains et lunettes de soleil, «les givrés du Pont» - comme ils se nomment- étaient pratiquement tous au taquet pour entrer dans l’eau. Les plus prévoyants avaient prévu une combinaison, les habitués eux, n’en avaient nul besoin. Il y avait ceux qui entraient directement, d’autres qui prenaient plus de temps: il faut rappeler que l’eau n’était qu’à 4.1°C (un peu moins et on aurait pu patiner dessus!). Pas de record battu pour cette fois, la baignade n’a duré que quelques minutes, mais tous sont sortis comme ils y sont entrés: le sourire aux lèvres!

La grande instigatrice de ce rituel-en-devenir est Fabienne Rochat-Jaggi. Il y a trois ans elle a commencé à se baigner tous les jours dans le lac, même l’hiver. «Maintenant nous sommes trois à venir quotidiennement, et six le week-end, même sept l’été; on se voit soit vers 9h du matin, soit dans l’après-midi vers 14h15.» Mais comment a-t-elle fait pour rallier d’autres personnes à sa cause? «Avec Gillian -qui me voyait depuis sa fenêtre me baigner l’hiver en se demandant si j’avais l’intention de me suicider ou pas- on se baignait et on a rencontré les autres qui faisaient du Paddle et ils nous ont rejoints, depuis on est les givrés du Pont et on s’amuse comme des fous»

A en croire la givrée Florence Cornali «les bénéfices sont multiples: c’est excellent pour le système immunitaire, ça augmente nos défenses, c’est bon pour le système cardio-vasculaire, ça élimine les mauvaises graisses et ça fait chuter le mauvais cholestérol.»

Elle vient tous les jours et son mari Stéphane ne vient que le week-end à cause de ses obligations professionnelles «Nous sommes accros au lac, on en est fous amoureux!» confie-telle, «en plus, ça a un côté apaisant, ça me calme énormément de venir nager, ça apporte une certaine sérénité… c’est devenu une sorte d’addiction, un peu comme pour les grands sportifs, nager dans le lac est devenu addictif pour moi, j’en ai vraiment besoin… dire qu’à la base, j’avais peur de l’eau!» poursuit-elle «je me suis réconciliée avec l’eau».

La baignade est suivie d’une collation, de bons moments entre amis, de la joie et de la bonne humeur et une petite tête dans le lac: c’est le secret des givrés pour rester en bonne santé le plus longtemps possible!

Carmen Mora

Jeudi 15 décembre 2016 - Articles, General.