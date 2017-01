Ouverture nocturne des commerÃ§ants animÃ©e

Ouverture nocturne des commerçants animée

LE SENTIER – Malgré le froid, les Combiers se sont rendus en masse aux nocturnes du Sentier, le 22 décembre dernier. Même le Père Noël était de la fête. Pour les commerçants, c’était aussi l’occasion de boire un verre avec leurs clients et de faire le bilan de l’année écoulée.

L’esprit de Noël

La nuit, le froid qui «pince», un cortège emmené par les ânes et le Père Noël, un orchestre qui arrose la foule de mélodies de Noël du haut d’un camion. Les grands ingrédients des traditionnelles Nocturnes du Sentier sont réunis. Les familles sont là, en nombre, ravies: «Ça, c’est l’esprit de Noël!» Les enfants, eux, répètent une dernière fois un refrain appris à l’école, avant d’aller à la rencontre du Père Noël, chanter leur chanson «pour de vrai» et recevoir leur cadeau. Le long de la Grand-Rue, entre un brasero qui réchauffe et fascine les plus petits, et des en-cas mangés sur le pouce, les commerçants font des affaires. Les nocturnes, cela reste l’occasion de dénicher un dernier cadeau.

L’occasion d’un bilan

Le long de la rue Neuve, parmi les commerçants ayant ouvert leurs portes plus tard ce soir-là, l’entreprise de Laurent Schüpbach ne désemplissait pas. Avec son équipe et ses clients, il faisait le bilan d’une année «ni bonne, ni très mauvaise non plus». En effet, avec les subventions accordées ces dernières années, les propriétaires privilégient la rénovation de l’enveloppe extérieure de leurs bâtiments. «Ils remettent au second plan les rénovations intérieures, comme le carrelage et les cheminées que nous proposons, et c’est normal», relevait le patron, philosophe. «On trinque quand même, car dans le bâtiment, on a l’habitude de la concurrence et des fluctuations. Reste que pour 2017, on se souhaite que les grandes manufactures horlogères continuent de nous faire confiance et de travailler avec nous, entreprises de La Vallée».

Rébecca Reymond

Jeudi 5 janvier 2017 - Articles, General.