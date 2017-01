CommuniquÃ© bpa – AccidentalitÃ© dans les sports de neige: Un risque de collision bien plus faible que ce que lâ€™on pense

Communiqué bpa – Accidentalité dans les sports de neige: Un risque de collision bien plus faible que ce que l’on pense

La saison des sports d’hiver a commencé. Le bpa – Bureau de prévention des accidents montre comment éviter les accidents dans le cadre de ces activités hivernales. Un style de glisse adapté et le port d’un casque sont recommandés, tout comme un bon réglage des fixations de ski, ce particulièrement cette année alors que la vignette de ski du bpa fête son 25e anniversaire.

Les sports d’hiver font partie des activités sportives les plus appréciées en Suisse. Plus de 2,5 millions de skieurs et 370’000 snowboarders se rendent au moins occasionnellement sur les pentes enneigées. Toutefois, chaque année, plus de 65’000 résidents suisses amateurs de ski ou de snowboard sont victimes d’une blessure nécessitant des soins médicaux. Comme le montrent les recherches du bpa en matière d’accidents, la majorité des blessures est causée par des accidents individuels, tandis que les collisions entre personnes ne représentent qu’environ 6% des accidents.

Les skieurs se blessent le plus souvent aux genoux (37%), suivis des épaules et de la partie supérieure des bras (19%) ainsi que de la partie inférieure des jambes, des chevilles et des pieds (16%). Quant aux snowboarders, plus de la moitié des accidentés se blessent aux extrémités supérieures (des épaules aux mains).

25e anniversaire de la vignette de ski du bpa: un spot rétro avec James Bond

Les fixations de ski off rent non seulement une bonne tenue, mais aussi une protection. Bien réglées, elles permettent d’éviter des blessures. Depuis 25 ans, la vignette de ski du bpa atteste que les fixations ont été réglées correctement par un revendeur spécialisé sur la base des indications fournies et contrôlées sur un appareil de réglage. Pour cet anniversaire, le bpa remet au goût du jour le légendaire spot des années 1990 avec Roger Moore alias James Bond, tout en conservant son style rétro.

Les recommandations du bpa

• Ne vous surestimez pas: adaptez toujours votre vitesse à vos capacités et à la visibilité sur les pistes.

• Arrêtez-vous uniquement au bord des pistes et à des endroits bien visibles.

• Respectez les autres skieurs et snowboarders.

• Faites régler les fixations et affûter les carres de vos skis par un revendeur spécialisé avant chaque saison.

• Portez un équipement adéquat: un casque de sports de neige bien adapté à votre tête ainsi que des vêtements et des lunettes de soleil ou de ski appropriés.

• Si vous pratiquez le snowboard, portez des protège-poignets, qui permettent de réduire le risque de blessures de plus de 40%.

