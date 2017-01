CommuniquÃ© CinÃ©-Doc – Alptraum, de Manuel Lobmaier

Communiqué Ciné-Doc – Alptraum, de Manuel Lobmaier

Armés d’une caméra et d’un enthousiasme débordant, deux amis d’enfance décident de tenter l’aventure et de passer l’été à l’alpage, histoire de raviver leur amitié passée et de vivre au contact de la nature.

Mais l’alpage est un environnement hostile, et s’occuper du bétail tourne au cauchemar. Pour couronner le tout, les deux amis se déchirent pour les beaux yeux d’une jolie bergère. Chronique d’un échec, par moment extrêmement drôle, le film «suisside» le grand idéal de liberté alpine.

Alptraum est un documentaire unique en son genre: le film Heimat devenu fou. (Swissfilms) Discussion avec le réalisateur à l’issue de la projection et apéritif.

Ciné-Doc

Jeudi 12 janvier 2017 - Articles, General.