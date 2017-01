Concert du Petit Nouvel An: annÃ©e de transition pour la Jurassienne

Concert du Petit Nouvel An: année de transition pour la Jurassienne

LE SENTIER – Dimanche 8 janvier a eu lieu le traditionnel concert du Petit Nouvel An de la Jurassienne au Temple du Sentier, accompagnée par les choristes du Choeur Mixte de L’Abbaye. L’occasion pour la FAVJ de faire un point sur l’état de santé de la société.

Le Temple du Sentier était presque plein ce dimanche soir pour assister au Concert du Petit Nouvel An de la Jurassienne. La première partie du spectacle était assurée par le Choeur Mixte de L’Orient, dirigé par Sylvie Zahnd, qui nous a fait faire le tour du monde en musique, sans oublier l’adaptation de la comptine «Colchiques dans les prés» magnifiquement réarrangée par la directrice du Choeur.

La Jurassienne entre en scène pour 9 morceaux, dont 3 avec le Choeur Mixte. Nous avons pu parler aux membres du comité, réduit à trois personnes cette année. Mesdames Muriel Locatelli, Annick Moullet et Nathaly Bianchi-Gingins sont en effet les seuls membres restant au comité. «Nous sommes dans une période de transition, où les membres plus âgés nous quittent et les jeunes partent en apprentissage assez loin et ne peuvent plus assurer leur part. Et puis, il faut l’avouer, nous n’avons plus de président car personne ne veut se mouiller, mais on espère trouver d’ici l’été prochain».

«Il nous faudrait des nouveaux membres car vous voyez, ce soir, nous avons dû faire appel à des gens de l’extérieur de La Vallée en renfort pour assurer le concert, il y en a même un qui vient de France! Nous avons besoin d’un saxophoniste, d’un clarinettiste et d’un trompettiste. On prend tous ceux qui ont envie de faire de la musique, de tout âge (dès qu’il/elle sait jouer d’un instrument!) Et on prend tous les instruments aussi! Bref, on a vraiment besoin de monde!» «Tout n’est pas négatif, on a encore 2 ou 3 concerts en vue cette année et en plus on s’amuse bien! Il y a des hauts et des bas pour tout le monde et nous c’est bas en ce moment, mais on est déjà passés par là et on remonte toujours la pente!»

On croise les doigts pour que la Jurassienne reprenne du poil de la bête et continue de nous offrir de magnifiques concerts pendant de longues années encore.

Carmen Mora

Le Choeur Mixte de L’Abbaye

Le concert de la Jurassienne.

Jeudi 12 janvier 2017 - Articles, General.