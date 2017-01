La bibliothÃ¨que du Sentier rÃ©colte les sobriquets de La VallÃ©e en vue dâ€™une parution

La bibliothèque du Sentier récolte les sobriquets de La Vallée en vue d’une parution

Les Combiers sont nombreux à être affublés de sobriquets, drôles, cocasses, ou parfois nés d’une moquerie de cour de récré. La Pompe, Cousu, Géranium, … autant de pans de l’histoire locale, uniques au point de faire prochainement l’objet d’un livre. La Bibliothèque du Sentier a présenté son projet samedi dernier aux Charbonnières, berceau de toute l’affaire.

Une trentaine de personnes se sont réunies au Musée du Vacherin des Charbonnières, samedi matin dernier, curieuses d’obtenir des détails au sujet du projet de la bibliothèque du Sentier, visant à répertorier et publier un ouvrage des sobriquets de la Vallée de Joux.

Découverte d’une langue à part entière

L’idée du livre vient d’Elisabeth Meylan. Lors d’un repas partagé avec des amis Combiers, il y a une dizaine d’années, la zurichoise d’origine prend la mesure de l’omniprésence des surnoms dans la région. «Tout s’est bien passé jusqu’au dessert. Là, les conversations faisaient mention du Christ, de Mickey et de Tartelette dans la même phrase, et j’ai décroché». Amusée, Elisabeth Meylan développe petit à petit de l’intérêt pour ce trésor identitaire combier. Se pose alors la question de sa pérennité. «Je suis au comité de la bibliothèque du Sentier, qui est une institution gardienne de l’écrit», relève-t-elle. «L’idée de récolter le maximum de sobriquets et l’histoire de leur origine pour en faire un livre correspond tout à fait à notre raison d’être», précise-t-elle, spécifiant que le projet a reçu le soutien de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature.

Respect des liens

Mais le sujet est aussi sensible, le comité en est conscient. Certains sobriquets sont lourds à porter, ou demandent à être oubliés. «Notre souhait est de rapprocher les générations et de créer des ponts entre les Combiers et les gens de l’extérieur», expliquait Anne Reymond, présidente de la bibliothèque du Sentier. «Nous insistons sur le fait que nous respecterons la volonté des gens qui ne souhaiteront pas figurer dans le livre. Chaque personne faisant l’objet d’un sobriquet sera contactée avant parution».

Une seconde peau

Les passionnés qui ont pris la parole près de l’âtre du Musée du Vacherin samedi dernier n’étaient pas avares d’anecdotes: Jean-Michel Rochat rappelait par exemple la quasi-nécessité de porter un sobriquet dans un village composé à 90% de Rochat -la légende dit qu’une classe des Charbonnières a compté jusqu’à 15 Charles Rochat!-. Claude Karlen en a quant à lui appelé aux souvenirs de chacun, pour que l’ouvrage soit le plus complet possible. Actuellement, 350 sobriquets ont été répertoriés. Il pourrait y en avoir un millier au total.

Pour participer à la récolte des sobriquets ou prendre contact: sobriquetsvalleedejoux@gmail.com

Rébecca Reymond

