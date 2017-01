MESSAGE DE LA SEMAINE

C’est une tradition assez répandue de casser les noix pendant les mois d’hiver. On se réunit entre voisins ou entre amis et on se met ensemble à la tâche. Et voilà qu’on entend les coquilles qui craquent. Ce n’est un secret pour personne: il faut d’abord casser les coquilles puis presser les cerneaux pour pouvoir faire de l’huile. Mais si on y pense, cela dit beaucoup. Dans nos vies aussi, il y a parfois des choses à craquer pour chercher le meilleur et grandir en sagesse. Einstein disait: «Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé». Certaines noix sont plus dures que d’autres. Craquer un préjugé, ça pourrait être une belle résolution pour la nouvelle année qui commence.

Le roi Salomon nous encourage par ses paroles dans le livre des Proverbes: «Que la bonté et la vérité ne t’abandonnent pas. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes».

Noémie Steffen,

Pasteure

Jeudi 19 janvier 2017 - Articles, General.