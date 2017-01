CommuniquÃ© – Brass Ensemble Â«Dix de cuivreÂ»

Communiqué – Brass Ensemble «Dix de cuivre»

Concert – Dimanche 29 janvier 2017 à 17h00 au Temple du Pont

Direction: Michel Burnand

Dimanche 29 janvier 2017, le Temple du Pont accueillera le Brass Ensemble DIX DE CUIVRE (Dix cuivres et un percussionniste). Le programme de ce concert fera voisiner compositions anciennes (Renaissance), modernes et contemporaines. Entrée libre – collecte.

De Giovanni Gabrieli (1557-1612) à Hans Zimmer (né en 1957), les compositeurs au programme couvrent quatre siècles et demi de création musicale. Des musiques d’origines diverses (Italie, Espagne, Angleterre, Tchéquie, Etats-Unis, France, Allemagne et Suisse) jalonneront ce concert qui se veut ouvert à tous les genres. Des oeuvres variées de Gaspar Sanz, George Gershwin, Joseph Kosma, et bien d’autres encore, sans oublier le tandem Lennon-McCartney, figureront également à ce programme qui plaira aux jeunes et moins jeunes. La saison 2016-2017 est la 27e de l’existence du Brass Ensemble DIX DE CUIVRE. C’est en effet en 1990, que des amis ayant des affinités musicales similaires et, pour certains, déjà un long parcours commun d’instrumentiste, ont créé cet ensemble. Après avoir appartenu à des ensembles de cuivres de haut niveau, ils ont, face aux responsabilités familiales et professionnelles croissantes, souhaité réduire l’intensité de leur activité musicale, tout en la poursuivant, mais avec moins de pression. C’est ainsi qu’à raison d’environ 25 répétitions par année et par pur plaisir ils préparent le programme de la demi-douzaine de concerts qu’ils donnent chaque saison.

Selon la terminologie anglo-saxonne des ensembles de cuivres, DIX DE CUIVRE est un «Brass Ensemble», soit dix cuivres (trompettes, cornets, bugles, alto, trombones, euphonium et tuba) et un percussionniste. Il s’agit de l’instrumentation retenue pour le «Philip Jones Brass Ensemble» créé au début des années 1950 par le trompettiste britannique éponyme. Depuis lors, ce type de formation a connu un essor remarquable dans le monde entier, tant au niveau professionnel qu’amateur. Au fil des années, une littérature musicale très variée lui étant destinée est apparue. Si l’on veut comparer le «Brass Ensemble» à son aîné, le «Brass Band», on dira que le premier est au second ce que l’orchestre de chambre est à l’orchestre symphonique.

Le répertoire de DIX DE CUIVRE se veut éclectique, allant de la Renaissance à la période contemporaine, en explorant tous les genres, dans le but de toucher un large public. L’ensemble a ainsi eu l’occasion de créer des oeuvres contemporaines spécialement écrites pour lui. L’une est d’ailleurs au programme de ce concert. DIX DE CUIVRE a également collaboré avec des formations chorales et des solistes vocaux dans des répertoires profane, religieux et lyrique. Il a, depuis sa création, donné 152 concerts, essentiellement en Suisse, mais aussi en France (Normandie, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Franche-Comté) et en Italie du nord.

Dès ses débuts, l’ensemble est placé sous la direction musicale de M. Michel BURNAND, qui intervient aussi comme arrangeur de certaines pièces du répertoire. Les musiciens de la formation actuelle résident dans un rayon de 35 kilomètres environ autour de Lausanne (Suisse).

www.dixdecuivre.ch

Jeudi 26 janvier 2017 - Articles, General.