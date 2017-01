DÃ©cÃ¨s: Madame Bernadette DU BOIS-MALAVALLON

Décès: Madame Bernadette DU BOIS-MALAVALLON

Le Seigneur marchera lui-même devant toi,

Il sera lui-même avec toi, Il ne te délaissera pas,

Il ne t’abandonnera pas!

Deutéronome 31:8

Ses enfants:

Anne DU BOIS et son ami Claude MAILLARD;

Bertrand DU BOIS et son épouse Carole;

Jérôme DU BOIS et son épouse Géraldine;

Ses petits-enfants:

Sophie et son ami Cédric, Damien, Loïc et son épouse Sarah, Morgane et son ami Joël, Aurore et son ami Tom, Gaëtan et Yann;

Son arrière-petit-fils Alexis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bernadette

DU BOIS-MALAVALLON

qui s’est éteinte paisiblement entourée de ses enfants le 21 janvier 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie d’adieu a eu lieu au centre funéraire de Montoie, à Lausanne, mercredi 25 janvier.

La famille remercie tout particulièrement la Dre Jasmine Noetzli ainsi que le personnel soignant du service d’oncologie de la clinique Bois-Cerf.

En lieu et place de fleurs vous pouvez faire un don à la fondation Théodora (des clowns pour nos enfants hospitalisés) à Lonay CCP 10-61645-5.

Adresse de la famille: Bertrand Du Bois, Le Clos 33, 1346 Les Bioux.

Jeudi 26 janvier 2017 - Avis officiels, General.