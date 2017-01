Fraction de commune du Village du Sentier – ProcÃ¨s-verbal de lâ€™assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale

Fraction de commune du Village du Sentier – Procès-verbal de l’assemblée générale

Date Lundi 19 décembre 2016

Heure 19h30

Lieu Hôtel de Ville, Le Sentier

Présidence M. Jean-Paul Beyeler

Scrutatrices Mmes Susana Vaucher-de-la-Croix et Patrizia Golay

Secrétaire Mme Janine Rey

Devant un auditoire de 28 citoyennes et citoyens, membres du Conseil et du Bureau compris, M. Jean-Paul Beyeler, Président, ouvre le conseil de village, dernière assemblée générale de l’année, mais surtout 1re de la législature 2016-2021 et souhaite la bienvenue à tous.

Il salue la présence de Mme Ingrid Golay, secrétaire du CE, de M. Daniel Lachat, boursier et de M. Frédy Conus, employé du village.

Le Président demande s’il y a une remarque au sujet de l’ordre du jour. Il n’y en a pas. L’ordre du jour est admis à l’unanimité sans avis contraire ni abstention.

Ordre du jour

1. Appel

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 21 juin 2016

3. Assermentations

4. Communications du bureau

5. Communications du Conseil Exécutif

6. Préavis no 7/2016 – Traitements et indemnités des membres du Conseil Exécutif et du Bureau du Conseil de Village

7. Préavis no 8/2016 – Demande d’autorisation d’engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 30’000.— par cas

8. Préavis no 9/2016 – Demande d’autorisations générales pour la législature 2016-2021

9. Préavis no 10/2016 – Budget 2017

10. Préavis no 11/2016 – Fixation de plafonds en matière d’endettement et de risques pour cautionnements relatifs à la législature 2016-2021

11. Election d’un membre à la Commission du budget

12. Divers et propositions individuelles

1. Appel

Le Président donne la parole à Mme Patrizia Golay pour l’appel.

Excusées (5): Mmes Christiane Golay, Marit Looten, Joëlle Reymond, Suzanne Zimmermann, Claire-Lise Rochat.

Absent (0).

Le Président demande s’il y a des personnes dans l’assemblée qui n’ont pas été appelées. Quatre personnes s’annoncent: Mme Anne-Catherine Rochat et MM. Olivier Golay, Régis Golay, Hervé Cart.

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 21 juin 2016

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité sans avis contraire ni abstention avec des remerciements à la secrétaire.

3. Assermentations

M. Jean-Paul Beyeler invite MM. Régis Golay, Olivier Golay, Hervé Cart et Mme Anne-Catherine Rochat à venir devant l’assemblée. Il procède à leurs assermentations.

4. Communications du bureau

Le Président a reçu une lettre de Mme Lurdes Matos qui donne sa démission. Comme elle n’a pas été assermentée au mois de juin, elle ne faisait plus partie du Conseil de Village.

Le 23 novembre, Mme le Préfet organisait à l’Hôtel de Ville de L’Abbaye à l’intention des membres du Conseil administratif et des bureaux du Conseil général de La Vallée un cours de formation ayant pour thème le fonctionnement politique des fractions de communes à savoir: rôle du Conseil administratif, rôle du Conseil général, préavis-type. Etaient présents pour le village MM. Bovay, Blondeau, Sirna et Beyeler, Mmes Zimmermann et Rey. Avec le nouveau règlement de commune, l’assemblée de village devient le Conseil de village et le Conseil administratif se transforme en Conseil Exécutif.

5. Communications du Conseil Exécutif

Le Président passe la parole à M. J.-A. Bovay, Président. Les dicastères pour la législature 2016-2021 se répartissent comme suit:

M. Stéfan Blondeau, nouveau conseiller, responsable de l’éclairage public, du bâtiment de la Grand’Rue 64 et de l’appartement des Prés du Gros Tronc à la Rue du Pont-Neuf.

M. Norbert Racine, nouveau conseiller, responsable du bâtiment de la Tour G.-H. Piguet 3, du bâtiment de l’Orbe 7 et du congélateur.

M. Jean-Pierre Sirna, conseiller sortant, nouvellement responsable du cinéma.

M. Pierre-Alain Follonier, conseiller sortant, conserve son dicastère de l’Urbanisme et un nouveau dicastère lui est attribué celui de Sport et Culture. Il devient Vice-Président du Conseil Exécutif.

M. Jacques-André Bovay, conseiller sortant, dicastère Administration générale et Finances et Président du Conseil Exécutif. Ce nouveau Conseil s’est réuni à 10 reprises depuis le 1er juillet.

Représentation

En tant que nouveau membre du Conseil d’administration du Téléski des Esserts, M. J.-A. Bovay a participé à 4 séances du Comité.

Manifestation du 1er août

Des conditions météorologiques optimales, un nombreux public ont fait que cette fête du 1er août organisée sur le site du Rocheray fut une belle réussite. Conscient que tout ne fut pas parfait, certains points seront corrigés et améliorés pour la fête 2017. Le 1er août 2017 sera organisé par le Village du Solliat sur ce même site du Rocheray. D’ores et déjà merci aux sociétés qui défileront lors du cortège officiel. Cortège que le Comité du 1er août s’efforcera de rendre plus fourni, plus long, donc plus attrayant pour les spectateurs qui apprécient ce moment de la fête.

La fête du Village qui se déroule début octobre sous la cantine de la gymnastique du Sentier n’a pas eu lieu. Le Conseil Exécutif étudiera et tentera de trouver une solution pour que cet événement devienne attractif et réunisse la population du Sentier pour un moment qui se devrait convivial et familier.

Civilités

Une délégation du Conseil Exécutif s’est déplacée ou un courrier a été envoyé pour marquer les 90 ans de Mme Andrée Bocherens, MM. Charles-Hector Nicole et Jacques Nicole et les 100 ans de Mme Gertrude Le Coultre. Démarches très appréciées par les jubilaires, lesquels à chaque reprise nous font part de leurs remerciements.

Actes notariés

Le 28 novembre dernier, les documents pour le transfert définitif de l’appartement des Prés du Gros Tronc ont été signés à l’étude de Me Badoux.

Arrivé au terme de ce rapport, le Président remercie les proches collaborateurs du Conseil Exécutif à savoir Mme Ingrid Golay, secrétaire et M. Daniel Lachat, boursier, ainsi que les collègues du Conseil Exécutif.

Dicastères

Urbanisme

Jardin public: la pompe provisoire au milieu du jardin a enfin été enlevée. Le Conseil Exécutif a pu finir l’aménagement côté Rue Neuve et a opté pour la pose d’un enrobé pour faciliter l’accès au jardin public et à la Migros avec des poussettes. Il restera à mettre une couche de protection contre les UV sur la fresque et l’aménagement sera fini.

Après près de 20 ans de bons et loyaux services, le Conseil Exécutif a dû se résoudre à abandonner leur camionnette rouge. L’expertise approchant, des réparations trop importantes étaient nécessaires. Le Conseil Exécutif a opté pour l’achat d’un nouveau véhicule de marque Toyota au garage du Brassus.

Bord du lac

Rien de spécial à signaler.

Le Conseil Exécutif remercie M. Frédy Conus et Mme Carole Magnin pour leur travail tout au long de l’année pour maintenir leur village, ainsi que les places vertes propres et bien entretenues.

Sport et culture

En ce qui concerne la partie sport et culture, le village a versé pour l’année 2016 environ Fr. 34’000.– aux sociétés villageoises et combières, ceci pour le bien de notre jeunesse. Ils versent également des subsides annuels à l’OTVJ, au Centre sportif, au Centre Nordique et à l’ADAEV.

Eclairage public

En juillet de cette année, Mme Niggeler, fraîchement retraitée de l’éclairage public et du bâtiment de la Grand’Rue 64 a remis à M. Stéfan Blondeau les classeurs et les informations concernant ce dicastère.

Ils ont fait ensemble une tournée des éclairages ainsi qu’un passage à la Grand’Rue 64. M. Stéfan Blondeau s’occupe de la gestion de l’appartement Les Prés du Gros Tronc, Rue du Pont-Neuf 35. Au 24 août 2016, l’inventaire se présente de la manière suivante: 417 éclairages dont 43 aux iodures métalliques, 109 au mercure, 148 au sodium et 117 en leds. Lors des diverses tournées et appels téléphoniques de villageois, il a rempli des bons de dépannage à la SEVJ pour 9 luminaires défectueux. Tous les travaux devisés et prévus pour 2016 ont été réalisés. Des devis pour l’année 2017 ont été remplis et feront l’objet d’un préavis.

Grand’Rue 64

Les différents corps de métiers, maçonnerie, ferblanterie, peinture et pose de volets et stores ont oeuvré pour donner une nouvelle jeunesse à ce bâtiment avec un beau résultat. La citerne a été révisée et divers petits travaux d’amélioration et de maintenance ont été effectués par M. Frédy Conus.

Pour 2017, il est prévu de faire contrôler les écoulements et canalisations du bâtiment par une entreprise spécialisée ainsi que de repeindre le cabanon de jardin. Tous les appartements et garages sont loués.

Appartement Prés du Gros Tronc

Il est loué à partir du 1er janvier 2017 à un couple avec un enfant.

Tour Rue G.-H. Piguet 3, Bâtiment Rue de l’Orbe 7 et congélateur Bâtiment de la Tour

- Tous les logements sont actuellement occupés sauf l’ancien cabinet médical qui n’a malheureusement pas réussi à être loué en locaux commerciaux. Il sera donc transformé en appartement de 3.5 pièces en 2017 ce qui fera l’objet d’un préavis.

- Un appartement de 2.5 pièces s’est libéré courant de cet été; le Conseil Exécutif a profité de le rafraîchir et procéder à quelques rénovations. Ce logement est occupé depuis le 1er septembre par un couple.

- Révision citerne mazout effectuée. Changement du brûleur défectueux et filtre à gaz.

- Les travaux pour le changement des dernières portes palières sont terminés.

- Panneaux sur le toit, production solaire 2016, 32’024 kWh.

Congélateurs

Rien à signaler, toutes les cases sont louées et se relouent très rapidement.

Rue de l’Orbe 7

- Tous les appartements sont loués, un changement de locataire au 2e étage

- La rénovation extérieure du cabanon de jardin est terminée. M. Frédy Conus rafraîchira l’intérieur avec la pose de lame durant la période hivernale. Il remercie les concierges pour le travail réalisé au cours de cette année, l’employé du Village, ses collègues, la secrétaire et le boursier pour leur collaboration.

Cinéma

Cette année, le cinéma s’est octroyé une belle cure de jouvence après l’acceptation du préavis no 3/2016, à savoir la rénovation des façades et l’isolation du toit. Cette rénovation s’est terminée fin novembre et une invitation est formulée à l’ensemble des citoyens pour venir au cinéma constater ces changements. La centrale solaire placée sur le toit a produit environ 4’000 kw/h depuis le début de cette année. Concernant le personnel du cinéma, il n’y a pas eu de changement, l’effectif est de:

- 2 responsables programmation

- 4 opérateurs projectionnistes

- 2 caissières

- 3 contrôleuses

Diverses soirées à thème à savoir: Les Films du Sud, Explorations du Monde, la Lanterne Magique et tout dernièrement Ciné-doc. Depuis le début de l’année, ils ont plus de 8’000 entrées payantes. Des remerciements vont aux collaborateurs pour leur travail tout au long de l’année.

M. Beyeler demande s’il y a des questions ou remarques concernant ces différents rapports. Aucune. Il remercie le Conseil Exécutif pour ses communications.

6. Préavis no 7/2016 – Traitements et indemnités des membres du Conseil Exécutif et du Bureau du Conseil de Village

Mme Susana Vaucher-de-la-Croix, rapporteure, lit le rapport:

La Commission s’est réunie le 28 novembre 2016 à 18.00 heures dans la salle du Conseil Exécutif, rue de l’Orbe 7, au Sentier. La commission était composée des membres suivants:

- Mme Susana Vaucher-de-la-Croix, rapporteure

- Mme Nicole Christin

- M. Claude Jan

Mme Noëlle Niggeler était excusée.

Le Conseil Exécutif de Village siégeait au complet.

La Commission a pu prendre connaissance du préavis et remercie les membres du Conseil Exécutif présents, pour les explications claires et réponses à toutes les questions que la commission a pu poser.

Les représentants du Conseil Exécutif considèrent que leur travail comme Exécutif a considérablement augmenté durant ces années et qu’ils doivent faire preuve de plus de disponibilités et de flexibilité. C’est pourquoi ils proposent un nouveau mode d’indemnités basé sur des relevés et estimations du temps passé.

Le détail des indemnités figure dans le préavis no 7/2016.

La Commission reconnaît le travail accompli durant l’année et considère que l’indexation proposée est pleinement justifiée.

Mesdames et Messieurs c’est à l’unanimité que les membres de la Commission ont accepté le préavis no 7/2016 et vous recommandent de l’accepter et de voter les conclusions proposées par le Conseil Exécutif telles que présentées.

Le Président remercie la rapporteure. Il demande s’il y a des questions concernant ce rapport. Aucune. Le Président clôt la discussion. Nous passons à la votation des conclusions du préavis:

1. Le Conseil de village de la Fraction de commune du village du Sentier, accepte le préavis no 7/2016 Traitements et indemnités des membres du Conseil Exécutif et du Bureau des Conseils de village. Sans abstention ni avis contraire, la conclusion est approuvée à la majorité.

2. Le Conseil de village de la Fraction de Comme du village du Sentier donne décharge à la commission chargée de rapporter.

Sans abstention ni avis contraire, la conclusion est approuvée à la majorité.

7. Préavis no 8/2016 – Demande d’autorisation d’engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 30’000.– par cas

Le Président donne la parole à Mme Susana Vaucher-de-la-Croix, rapporteure:

La commission s’est réunie le 28 novembre 2016 à 18.00 heures dans la salle du Conseil Exécutif, rue de l’Orbe 7, Le Sentier. La commission était composée de Mmes Susana Vaucher-de-la-Croix, Nicole Christin et M. Claude Jan. Mme Noëlle Niggeler était excusée. Le Conseil Exécutif siégeait au complet. La Commission a pu prendre connaissance du préavis et remercie les membres du Conseil Exécutif présents pour les explications claires et réponses à toutes les questions que la commission a pu poser.

Cette autorisation d’engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles est demandée par le Conseil Exécutif qui estime nécessaire pour son fonctionnement, de pouvoir disposer d’une marge de manoeuvre rapide sans devoir consulter le Conseil.

La Commission relève que toute dépense, dans le cadre de cette autorisation, devra être rapportée lors du suivant Conseil de Village. Ce point permettant de rassurer pleinement les membres de la Commission vous recommande, Mesdames et Messieurs, à l’unanimité d’accepter le préavis no 8/2016 et de voter les conclusions proposées par le Conseil exécutif telles que présentées. Le Président remercie la rapporteure. Il ouvre la discussion et demande s’il y a des questions ou remarques concernant ce rapport. Aucune. Le Président clôt la discussion.

Nous passons à la votation des conclusions du préavis:

1. Le Conseil de Village de la Fraction de commune du Fraction de commune du Village du Sentier Procès-verbal de l’assemblée générale Village du Sentier, accepte le préavis no 8/2016: Demande d’autorisation d’engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 30’000.— par cas. Sans abstention ni avis contraire, la conclusion est approuvée à la majorité.

2. Le Conseil de Village de la Fraction de commune du Village du Sentier donne décharge à la Commission chargée de rapporter. Sans abstention ni avis contraire, la conclusion est approuvée à la majorité.

8. Préavis no 9/2016 –Demande d’autorisations générales pour la législature 2016-2017

Le Président donne la parole à Mme Susana Vaucher-de-la-Croix: La commission s’est réunie le 28 novembre 2016 à 18.00 heures dans la salle du Conseil Exécutif, rue de l’Orbe 7, au Sentier. La commission était composée de Mmes Susana Vaucher-de-la-Croix, Nicole Christin et M. Claude Jan. Mme Noëlle Niggeler était excusée. Le Conseil Exécutif de Village siégeait au complet.

La commission a pu prendre connaissance du préavis et remercie les membres du Conseil Exécutif présents pour les explications claires et réponses à toutes les questions que la commission a pu poser. Ces autorisations générales sont demandées au début de chaque nouvelle législature par le Conseil exécutif au Conseil du village. La Commission vu le caractère habituel de cette demande vous recommande, Mesdames et Messieurs, à l’unanimité d’accepter le préavis no 9/2016 et de voter les conclusions proposées par le Conseil exécutif telles que présentées. Le Président remercie la rapporteure. Il ouvre la discussion et demande s’il y a des questions ou remarques. M. Jean-Paul Rochat aimerait savoir comment cela se passait avant. Chaque fois que vous aviez une acquisition ou quelque chose, vous passiez toujours par le Conseil de village? M. J.-A. Bovay dit qu’ils ont un certain pouvoir. Pour tout l’immobilier, cela doit passer en séance du Conseil de Village et faire l’objet d’un préavis. Pourquoi l’adoption de ces préavis à la séance de chaque début de législature? Cela permet d’anticiper le travail. C’est pareil dans toutes les communes. Il n’y a pas d’autres questions. Le Président clôt la discussion et passe au vote des conclusions du préavis.

I. Le Conseil de Village de la Fraction de commune du Village du Sentier accepte le préavis no 9/2016 – Demande d’autorisations générales pour la législature 2016-2021, soit une autorisation générale:

1. De procéder à l’acquisition et l’aliénation d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières. Le Conseil de Village du Sentier peut accorder au Conseil Exécutif l’autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions en fixant une limite. De procéder à la constitution de sociétés commerciales, d’associations et de fondations, ainsi que l’acquisition de participations dans les sociétés commerciales et l’adhésion à de telles entités. Pour de telles acquisitions ou adhésions, le Conseil de Village du Sentier peut accorder au Conseil Exécutif une autorisation générale, le chiff re 5 s’appliquant par analogie. Une telle autorisation générale est exclue pour les sociétés et autres entités citées à l’article 3 a LC. De l’autoriser à emprunter et effectuer des cautionnements, le Conseil de Village du Sentier pouvant laisser dans les attributions du Conseil Exécutif le choix du moment ainsi que la détermination des modalités de l’emprunt. De plaider (sous réserve d’autorisations générales qui peuvent être accordées au Conseil Exécutif).

Le point 1 est accepté à la majorité sans avis contraire ni abstention

II. Le Conseil de Village de la Fraction de commune du village du Sentier donne décharge à la Commission chargée de rapporter.

Le point 2 est accepté à la majorité sans abstention ni avis contraire.

9. Préavis no 10/2016 – Budget 2017

Le Président donne la parole à M. Norbert Rochat, rapporteur:

La Commission s’est réunie le mercredi 30 novembre 2016 dans le bureau du Conseil Exécutif, rue de l’Orbe 7, pour s’acquitter de son mandat confi é par l’assemblée des citoyennes et citoyens de la fraction de commune du village du Sentier. La commission était composée de Mme Marylaure Sirna, MM. Théo George et Norbert Rochat. Le Conseil Exécutif siégeait au complet avec M. Daniel Lachat, boursier.

Le Président a commenté toutes les rubriques du budget et répondu avec clarté à toutes leurs questions. Le budget soumis se présente comme suit:

Aux revenus CHF 1’565’000.—

Aux charges CHF 1’476’600.—

Excédent présumé CHF 88’400.—

Informations relatives aux comptes:

Compte 110.301.2

Adaptation du traitement du travail du boursier.

Compte 352.314

Tour G.-H. Piguet 3: des travaux importants sont prévus: réfection de la cage d’escaliers, transformation de l’ancien cabinet médical en appartement et remise à neuf d’un autre appartement.

Compte 354

Bâtiment Grand’Rue 64: tous les appartements sont loués.

Compte 355.423: nouvel appartement acquis par le village à Les Prés du Gros Tronc sera loué au début de l’année prochaine soit au 1er janvier 2017.

Arrivé au terme de son rapport, la commission du budget 2017 de la fraction de commune du village du Sentier vous invite à:

1. Adopter le budget 2017

2. Donner décharge à la commission chargée de rapporter

3. Nommer un nouveau membre pour remplacer le rapporteur soussigné.

Le Président remercie le rapporteur. Il passe à la lecture des têtes de chapitre du budget 2017, page par page et ouvre la discussion par chapitre.

M. Didier Vaucher-de-la-Croix pose une question par rapport au point 352.314. Y a-t-il une indexation des loyers si des travaux sont réalisés dans un appartement? M. Bovay répond que si des peintures sont effectuées, le loyer n’augmente pas. Mais si une cuisine agencée est installée à la place d’une cuisine désuète, le prix de l’appartement est majoré. Dans le cas présent, une indexation aura lieu pour le bâtiment de la Tour.

Le Président ouvre la discussion et demande s’il y a encore des questions ou des remarques.

M. Guinand interpelle par rapport au point 355, appartement Prés du gros tronc, il est mentionné au point 355.314 des charges. Les charges serontelles à la charge du propriétaire ou du locataire? M. Blondeau répond que les Fr. 4’800 seront à la charge du propriétaire et représentent les charges de la PPE. Les Fr. 10’000.— constituent l’amortissement de la dette. Dans le loyer sont comprises les charges englobées dans le prix de la location.

Mme Patrizia Golay pose une question d’ordre général au sujet du point 150.365.0. En ce qui concerne les nouvelles aides pour le football club, hockey club, elle aimerait connaître le nom des autres clubs soutenus. Elle sait que certains clubs assez importants ont vraiment des soucis financiers qui ne leur permettent plus d’envisager un avenir de club formateur serein. M. Follonier répond que trois sociétés touchent des subsides. Il s’agit du hockey, du football et du tennis. Ce sont des contrats d’une durée de 3 ans. Toutes les sociétés sportives peuvent demander un subside. Chaque demande est étudiée par le Conseil Exécutif.

La parole n’étant plus demandée, le président propose de passer à la votation des conclusions du préavis:

1. Accepte le budget 2017 qui prévoit:

Aux revenus Fr. 1’565’000.—

Aux charges Fr. 1’476’600.—

Soit un bénéfice présumé de Fr. 88’400.–.

La conclusion no 1 est approuvée à la majorité sans avis contraire ni abstention.

2. Donne décharge à la Commission chargée de rapporter.

Sans abstention ni avis contraire, la conclusion no 2 est approuvée à la majorité.

Le Président remercie le rapporteur et les membres de la commission pour leur travail.

10. Préavis no 11/2016 – Fixation de plafonds en matière d’endettement et de risques pour cautionnements relatifs à la législature 2016-2021

Le Président passe la parole à Mme Susana Vaucher-de-la-Croix, rapporteure:

La commission s’est réunie le 28 novembre 2016 à 18 heures dans la salle du Conseil Exécutif, rue de l’Orbe 7, au Sentier.

La commission était composée de Mmes Susana Vaucher-de-la-Croix, Nicole Christin et M. Claude Jan. Mme Noëlle Niggeler était excusée. Le Conseil Exécutif siégeait au complet. La commission a pu prendre connaissance du préavis et remercie les membres du Conseil Exécutif présents pour les explications claires et réponses à toutes les questions que la commission a pu poser.

Suite à la révision de la loi sur les fractions de commune, le Grand Conseil a supprimé les autorisations d’emprunts et introduit la notion de plafond d’endettement.

Le Conseil Exécutif propose de fixer ce plafond à CHF 2’231’427.—pour la législature 2016-2021. Le Conseil Exécutif a expliqué qu’il a été établi selon les prévisions d’investissement et travaux à effectuer sur le patrimoine de notre fraction de commune.

Les membres de la commission, à l’unanimité, après explications du Conseil Exécutif, ont accepté le préavis no 11/2016 et vous recommandent d’accepter le préavis et de voter les conclusions proposées telles que présentées.

Le Président remercie la rapporteure. Il ouvre la discussion et demande s’il y a des questions ou des remarques.

M. Vaucher-de-la-Croix souhaite connaître comment est obtenu le montant de Fr. 2’231’427.–. M. Bovay répond que cela représente tous les travaux et investissements prévus pour les 5 prochaines années. M. Lachat, boursier, dit que c’est très compliqué et cela sort d’un tableau Excel fourni par l’Etat de Vaud. Les cases doivent être remplies et derrière des calculs s’effectuent. La règle consiste à rajouter 10% au plafond d’endettement, ce dernier est composé de la marge d’autofinancement, des dettes, de la ligne de crédit utilisée si on veut la prendre.

M. Bovay dit que le détail pourra être fourni lors de la séance de mars. La situation est plus que saine. Le Président clôt la discussion et passe au vote des conclusions:

1. Fixer le plafond d’endettement à Fr. 2’231’427.– pour la durée de la législature 2016-2021.

Le point 1 est accepté à la majorité sans avis contraire avec une abstention.

2. Fixer le plafond des risques pour cautionnements et autres engagements à Fr. 1’712’238.— pour la durée de la législature 2016-2021.

Le point 2 est accepté à la majorité sans avis contraire avec une abstention.

3. Donner décharge à la Commission chargée de rapporter.

Le point 3 est accepté à la majorité sans avis contraire avec une abstention. Le Président tient à remercier les membres de la commission qui ont oeuvré pour les 4 préavis.

11. Election d’un membre à la commission du budget

Comme M. Norbert Rochat est remplacé par Mme Joëlle Reymond, suppléante, il faut élire un nouveau membre suppléant à la commission du budget. M. Didier Vaucher-de-la-Croix est élu à la majorité sans avis contraire ni abstention. La commission du budget se composera de Mme Marylaure Sirna, rapporteure, M. Théo George, Mme Joëlle Reymond et M. Didier Vaucher-de-la-Croix, suppléant.

12. Divers et propositions individuelles

Le Président demande aux citoyens présents de donner leur adresse e-mail. Un conseil de village extraordinaire aura lieu au début mars avec 2 préavis concernant l’éclairage et les transformations du cabinet médical de la Tour en appartement. A la fin de l’assemblée, il y aura une distribution de rouleaux de sacs poubelles à tous les citoyens et le nouveau règlement de village.

M. Claude Karlen a découvert en fouillant dans les archives avec le président actuel M. Bovay qu’il y avait une plaque sur la maison de la Grand’Rue 15 en l’honneur de Samuel Grandjean, compositeur. Cette plaque avait été ôtée lors de la transformation du Lion d’or en Valeur du temps. Elle est sans doute chez M. Conus. Le propriétaire avait promis de remettre cette plaque et ne l’a pas posée. M. Karlen demande au Conseil de regarder l’histoire de cette plaque.

Les escaliers montant des Cytises à la Route de la Tranchée se trouvent dans un état catastrophique, relève M. Claude Karlen. Ces escaliers n’appartiennent pas au Village. Il demande au village d’intervenir auprès de la Municipalité. En été, les personnes âgées risquent de tomber. En hiver, ils ne sont pas dégagés. Ces escaliers doivent être remis en état ou être enlevés. Il remercie les membres du bureau, du conseil administratif, les employés, ainsi que pour le calendrier. Pour la plaque, M. Bovay se renseignera. Pour les escaliers, le Conseil servira d’intermédiaire et interpellera la Municipalité par un courrier officiel

M. Théo George voudrait savoir ce qu’il advient de la plainte pénale déposée pour diffamation contre les 2 membres du Conseil. M. Follonier répond que le cas n’est pas encore bouclé et l’affaire a été reportée de mois en mois. Ils n’ont aucune nouvelle.

M. Olivier Golay a remarqué que des sapins, sis derrière le bâtiment de M. Théo George, font de l’ombre aux panneaux solaires installés sur le toit du cinéma et demande au Conseil d’intervenir auprès de la commune afin d’obliger le propriétaire à couper un ou deux sapins secs. M. Bovay est étonné que les sapins fassent de l’ombre vu la distance. A l’occasion, il posera la question à la Municipalité. Plus aucune question. Le Président souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et un bon appétit pour la dégustation du vacherin.

La séance se termine à 20.45 heures.

Le Président: Jean-Paul Beyeler

La Secrétaire: Janine Rey

