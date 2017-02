MESSAGE DE LA SEMAINE

En ce jour, le Christ nous est présenté comme la «lumière des nations».

C’est important pour nous car nous vivons dans un monde qui perd ses repères. Chaque jour, les médias nous en donnent de tristes exemples. Cela ne sert à rien de se lamenter. Nous avons bien mieux à faire: comme le vieillard Siméon, nous sommes appelés à montrer Jésus au monde.

Nous n’avons pas une obligation de résultat mais une obligation de témoignage. Nous ne sommes pas chargés de faire croire mais de dire. Le principal travail c’est Dieu qui le fait dans le coeur de chacun. La Lumière du monde c’est lui. Comme Siméon, nous pouvons dire: «Mes yeux ont vu ton salut que tu préparais à la face des peuples. Avec Siméon, nous sommes tous invités à prendre l’enfant Jésus dans nos bras pour le contempler et rendre grâce à Dieu. Le Salut qui nous est annoncé en ce jour n’est pas une simple théorie mais quelqu’un. Il est livré entre nos mains de pécheurs. Il attend de nous que nos bras soient grands ouverts pour accueillir son Salut.

Tous, nous sommes envoyés pour le montrer et le communiquer à notre monde. Cette mission nous concerne tous, quel que soit notre âge. Mais la rencontre de Siméon et Anne nous montre l’importance des «seniors» dans la transmission de la foi. Beaucoup d’enfants n’ont entendu parler de Jésus que par leurs grands-parents. Nous avons là le visage d’une Eglise dont le renouvellement repose aussi sur les plus âgés de ses membres.

Abbé Robert Akoury,

curé des paroisses catholiques de la Vallée de Joux et de Vallorbe

