Combiné III: le plaisir de s’essayer aux sports de neige!

Saut à ski, puis boucle de ski de fond et enfin slalom géant, le Combiné III organisé par le Ski Club de la Vallée de Joux mercredi 15 février dernier à L’Orient proposait un après-midi fun mais exigeant à la cinquantaine d’enfants inscrits, toutes catégories confondues.

Parking de L’Orient, 16h30, Justine et Adrien chaussent leurs skis alpins. Après le saut et le ski de fond, ils s’apprêtent à tester le tracé du slalom géant, avant leur ultime course, qui aura lieu dans quelques minutes. Tous les deux n’ont pas hésité longtemps à s’inscrire dans toutes les disciplines du combiné III proposé ce mercredi après-midi ensoleillé: «J’ai déjà l’habitude du ski alpin et du ski de fond», résume Justine, du haut de ses 9 ans, «alors je suis bien contente de n’être pas tombée lors de mes sauts, c’est tout». Adrien, 8 ans, a loué des skis de fond pour l’après-midi. «C’est chouette d’être dans la neige, et d’essayer de nouveaux sports», lance-t-il, le pouce en l’air.

Rythme de croisière pour la seconde édition

Offrir cette palette d’activités à ski aux enfants de la Vallée de Joux, c’est la raison d’être du Combiné III, proposé pour la deuxième année consécutive, mercredi dernier. Après une première édition-test au Brassus, l’an dernier, les responsables du Ski Club de la Vallée de Joux sont ravis de la fréquentation aux courses 2017. Le but est de changer d’endroit à chaque fois, «des petits tremplins, à ce niveau de compétition, on peut les organiser partout», résume Sylvain Freiholz, responsable de la discipline du saut à ski «et avec des rampes de 4 mètres pour les plus petits et de 14 mètres pour les autres, on a vu déjà de belles envolées».

De belles années pour le ski de fond

Du côté du ski de fond, Gilles Berney tirait un bilan très positif de la journée. Première satisfaction: les courses ont pu avoir lieu dans de bonnes conditions, malgré le peu d’enneigement. «C’était à 1-2 jours près!» Ensuite, sa discipline connaît un regain d’intérêt, depuis quelques années. «Le phénomène est cyclique, et actuellement, à La Vallée, le ski de fond est plutôt en haut de la bosse, en terme de fréquentation». L’effet d’attraction de quelques excellents éléments âgés d’une quinzaine d’année n’y est pas étranger. «Les plus jeunes s’identifient facilement à eux, puisqu’ils participent aux mêmes courses. Je pense que leur présence a davantage d’influence que ne l’aurait celle d’une «vieille star», du genre de Cologna», relève encore Gilles Berney.

A la nuit tombée, après une proclamation des résultats animée, sur un podium de neige, Justine et Adrien quittaient la buvette du téléski des Esserts médaille au cou, skis aux pieds et sourire aux lèvres.

Rébecca Reymond

Résultats combiné III

