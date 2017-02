MESSAGE DE LA SEMAINE

«Soyez saints car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint». C’est un ordre que Dieu nous donne. Notre vocation c’est la sainteté. Nous sommes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. Sa sainteté c’est celle de l’amour. Cela signifie que nous devons rejeter tout orgueil et toute pensée de haine. En Dieu, il n’y a pas de place pour la vengeance ni pour la rancune. Notre Dieu est Amour. C’est à cela que nous sommes tous appelés. En ce qui nous concerne, nous savons bien que ce n’est pas gagné. Nous retombons souvent dans les mêmes péchés. Mais le Seigneur est toujours là et il continue inlassablement à nous appeler à lui. Notre pape François nous dit et nous redit qu’il ne se lasse jamais de nous pardonner. C’est de cette manière qu’il nous conduit vers la sainteté. Il nous appelle à sa propre sainteté qui n’est qu’amour et douceur. Cela nous paraît sans doute bien difficile. Le problème c’est que nous sommes souvent des hommes «de peu de foi». Mais avec des moyens pauvres, le Seigneur est capable de réaliser des merveilles.

L’Evangile a de quoi nous surprendre: «Vous avez appris qu’il a été dit: «oeil pour oeil, dent pour dent…» Cette parole peut nous paraître bien cruelle. En fait, à l’époque, la vengeance était sans fin, implacable et féroce. Elle s’exerçait indifféremment sur le coupable véritable ou présumé, sur un membre de sa famille ou sur un clan. C’était un peu comme les pratiques de la mafia. La loi de l’Ancien Testament était un progrès considérable. Dieu voulait apprendre à son peuple à limiter la vengeance: une seule dent et non pas toute la mâchoire. Nous vivons dans un monde qui souffre de l’escalade de la violence et de la haine. Mais aujourd’hui comme autrefois, Dieu est à l’oeuvre pour libérer son peuple de la loi du plus fort.

Abbé Robert Akoury, curé des paroisses catholiques de la Vallée de Joux et de Vallorbe

