FlÃ»te de pan et accordÃ©on: un duo bien accordÃ©

Flûte de pan et accordéon: un duo bien accordé

LE LIEU – C’est dans une église du Lieu bondée qu’a eu lieu dimanche 26 février le concert des Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux «Le chant de la flûte de pan». Deux talentueux musiciens ont fait le show devant une assemblée visiblement ravie de s’être déplacée.

Un concert qui fera date. L’église du Lieu s’en souviendra longtemps et doit encore avoir les murs qui résonnent par tant d’applaudissements et la standing ovation finale. De mémoire de Combier «j’ai rarement vu l’église du Lieu aussi pleine, il doit y avoir au moins 250 personnes» nous informe un spectateur assis tout au fond de l’édifice, occupant l’unique place libre restante dans l’édifice. Dès les premières notes, nous comprenons pourquoi les spectateurs ont eu le nez fin: le duo d’artistes a «enflammé» la scène et a conquis l’assemblée par tant de complicité. On pourrait penser que mélanger la flûte de pan et l’accordéon est curieux, mais ils s’accordent formidablement.

Avec Michel Tirabosco à la flûte de pan et Denis Fedorov à l’accordéon, le spectacle était à la fois un régal pour les oreilles mais aussi pour les yeux: un dialogue musical et des expressions faciales dignes d’une représentation théâtrale, le public était hilare. La complicité entre les deux était flagrante: ces deux-là s’entendent à merveille et ça se voit! Et ça s’entend sur les interprétations également, en y ajoutant une touche particulière qui a fait le régal de l’assemblée. Après Antonio Vivaldi, Jean-Sébastien Bach et Mozart, Denis Fedorov fait faire une petite pause à son accordéon. Son compère Michel Tirabosco en profite pour nous présenter son instrument. On apprend que celui-ci est fait en bambou en Roumanie, au contraire des instruments latino-américains qui sont fait en roseaux, ce qui leur donne une tonalité particulière. «Sur la flûte de pan, on n’a que les touches blanches du piano… alors quid des touches noires me direz-vous? On les obtient par l’inclinaison de la flûte» indique-t-il. Alors que l’assemblée écoute religieusement ses paroles, il continue «généralement à ce moment-là le public fait Waou» provoquant l’hilarité générale et engendrant des «waou» à foison! Un moment délicieux, des standing ovations et des rappels, le duo sera plus que bienvenu s’il décide de revenir à La Vallée!

Carmen Mora

Jeudi 2 mars 2017 - Articles, General.