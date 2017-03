Sports en bref

HANDBALL

M-15 Mixtes

Magnifique victoire!

Vallée de Joux – Vevey (13-12) 28 – 23

Coachs: Stéphane Rochat et Aurélien Lorétan

Gardiens: Cyril Capt (1), Valentino Guyon Joueurs: Alicia Occhipinti, Eloïse Nydegger, Mensura Sabanovic, Raphaël Berseth, Tiago Cardoso (4), Lukas Johnen, Dehan Lacroix, Mounir Fiaux (1), Fahrudin Mehmedovic (2), Hugo Leone (3), Malik Meylan (6), Pierrick Rochat (11).

C’est avec un effectif complet (14 joueurs) que La Vallée a accueilli Vevey (seul. 8 joueurs) samedi dernier!

D’entrée de jeu, on sentait que cette partie serait très serrée et envoûtante! Par manque de rigueur, la défense combière se laissait prendre fréquemment de vitesse sans mettre son adversaire en difficulté!

En seconde période, la partie prenait une tournure à l’avantage des Bleus grâce à de la rage bien placée et une volonté de gagner à l’image de Hugo Leone, Pierrick Rochat et Malik Meylan qui ont trouvé aux moments opportuns le chemin des filets avec tact, aisance et habileté!

Dès la 53e minute (26-19), le trou était fait et la victoire se profilait réellement pour nos Loups blancs! Un grand bravo pour cette première victoire en 2017! Un clin d’oeil particulier à Cyril Capt et Valentino Guyon pour leur incroyable mi-temps dans leur cage!

St.R.

M17 Garçons

Vallée de Joux – Vevey (16-10) 38 – 18

Entraineur: Pulendirarajah Ratheepan

Joueurs: Capt Cyril (9), Capt Joffroy (4), Cardoso Tiago (1), Fiaux Mounir (1), Fontannaz Xavier (2), Lacroix Théo, Meylan Malik (6), Rochat Pierrick (11).

Le 25 février a été une journée exceptionnelle pour nous, non pas par le fait que l’on a reçu notre salaire mais par l’excellent résultat de nos juniors M17! Avant le commencement du match, nous n’étions que 6 joueurs dont 3 qui jouaient le match avec les M-15. Comme le handball se joue à 7, nous étions déjà mal barrés. Vu notre situation délicate, nous avons demandé à Tiago et à Mounir de venir jouer, heureusement les parents ont également accepté!

Dès le début du match nos juniors ont commencé à dicter un niveau de jeu très élevé ce qui nous a permis de prendre rapidement les devants. Théo notre gardien a beaucoup découragé l’équipe adverse en réalisant des arrêts impressionnants prouvant sa nette progression dans les cages. A la fin de la première mi-temps, nous menions 16 à 10.

La 2e mi-temps n’a pas changé le déroulement du match et pour prouver que nous avons la meilleure attaque du championnat, nos jeunes Combiers on terminé le match par un résultat sans appel de 38 à 18 face au M17 de Vevey.

En tant qu’entraîneur, je tiens à féliciter tous mes joueurs qui ont fait de très gros progrès. Pour preuve nous sommes maintenant en tête du championnat!

Rathee





