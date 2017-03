CommuniquÃ© PS – Elections Conseil dâ€™Etat et Grand Conseil Canton de Vaud: 5 ans qui ont amÃ©liorÃ© le quotidien des vaudoises et vaudois!

Communiqué PS – Elections Conseil d’Etat et Grand Conseil Canton de Vaud: 5 ans qui ont amélioré le quotidien des vaudoises et vaudois!

Les autorités vaudoises (Conseil d’Etat et Grand Conseil) seront renouvelées le 30 avril prochain. Face à cette échéance, les socialistes reviennent sur le bilan de cette législature 2012-2017.

En préambule, il faut souligner que cette législature s’est déroulée dans un climat politique sain et constructif. Avec les communes, avec les partenaires sociaux, avec l’ensemble des acteurs de la société vaudoise, un dialogue respectueux et efficace a permis d’aboutir à des solutions négociées et satisfaisantes pour tous.

Des progrès remarquables ont été effectués dans les domaines suivants notamment:

• Mobilité: amélioration de la desserte de toutes les régions et notamment du trajet Lausanne-Le Brassus et de la desserte du Day (dès fin 2016);

• Cohésion sociale: réduction du nombre de bénéficiaires à l’aide sociale, nouvelles aides avec les PCfamilles, hausse des subsides LAMal, hausse des allocations familiales, augmentation du nombre de lits en EMS;

• Sécurité: hausse des effectifs de la Gendarmerie, des agents de détention et baisse du taux de criminalité d’1/3 depuis 2014;

• Logement: nouvelle législation, approuvée par les Vaudois-e-s, permettant la création de logements d’utilité publique avec des loyers abordables;

De plus, votre serviteur a déposé une quarantaine d’interventions dans différents domaines notamment:

• La défense des Offices de poste;

• Le soutien à la rétrocession des primes d’assurance maladie payées en trop par les Vaudois-e-s;

• La soutien au maintien des places de travail et spécifiquement ceux dans l’industrie;

• L’amélioration des aides financières pour les apprenti-e-s;

• Le maintien de la ligne TGV Vallorbe-Paris;

• La lutte contre les faillites à répétition d’entreprises;

• Contre une hausse des frais de justice.

Le Canton se porte donc mieux aujourd’hui qu’il y a 5 ans et la situation globale, suisse et cantonale demandera, lors des prochaines années encore, qu’une équipe dynamique et à l’écoute des besoins de sa population défende les réformes encore à concrétiser avec pragmatisme et détermination, car il reste encore beaucoup de projets à réaliser.

C’est pourquoi Pierre-Yves Maillard, Nuria Gorrite et Béatrice Métraux se représentent, associé-e-s à Cesla Amarelle au Conseil d’Etat, pour continuer à améliorer le quotidien des Vaudoises et des Vaudois et poursuivre le développement du canton.

Et c’est également dans cet esprit que j’ai décidé de me présenter pour un nouveau mandat au Grand Conseil avec Marianne Oberson.

Nicolas Rochat Fernandez, député et candidat au Grand Conseil vaudois

Jeudi 9 mars 2017 - Articles, General.