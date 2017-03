Expo Seuil et Silence ou le dialogue du papier avec la lumiÃ¨re

Expo Seuil et Silence ou le dialogue du papier avec la lumière

GALERIE DE L’ESSOR – Depuis le samedi 4 mars on peut admirer la nouvelle exposition de la Galerie de l’Essor «Seuil et Silence». Des oeuvres de l’artiste Véronique Thiéry-Grenier qui a laissé momentanément la couleur pour le Noir et Blanc afin «d’approcher au près la lumière».

C’est le municipal Michel Beetschen qu’il faut remercier pour la venue de l’artiste Véronique Thiéry-Grenier à la galerie de l’Essor. Une rencontre en 1994 à la galerie Les Arcades du Pont à Rolle, puis l’organisation d’une exposition à la galerie Côté Cour également à Rolle, le municipal était désireux de faire découvrir l’artiste aux Combiers.

Véronique Thiéry-Grenier est parisienne de naissance mais vit et travaille à Strasbourg. Après des études d’économie, elle choisit de se consacrer uniquement à sa passion: «la recherche, le dessin à plein temps». C’était il y a 40 ans. Elle a parcouru beaucoup de galeries depuis sa toute première exposition au Salon de la Jeune Peinture, à Paris en 1979, elle est depuis 2006 chargée de cours en Arts Plastiques à l’INSA de Strasbourg, département architecture. Toujours dans une démarche de recherche, elle travaille depuis 10 ans le noir et blanc «l’idée est d’approcher encore plus près la lumière, d’éviter l’éventuel parasite de la couleur. Un besoin de sobriété et aussi c’est un défi d’arriver à mes fins avec le clair-obscur». Utilisant uniquement de l’encre de Chine et du fusain, elle ne travaille que sur papier «j’ai l’amour du papier. Il faut beaucoup de temps pour comprendre le papier car il va boire plus ou moins l’encre diluée ou la rejeter. J’ai un véritable dialogue avec le papier, quand on commence à le comprendre, c’est passionnant! Plus je connais le papier, plus je veux l’utiliser: je suis à l’affût de la richesse du papier». Les thèmes abordés à l’Essor sont la montagne «une vieille passion en termes de vécu, le travail sur la lumière, ce basculement, ce seuil entre le jour et la nuit: je veux mettre en scène ces paysages-là» et les arbres. Elle s’inspire fortement du Dialogue de l’arbre de Paul Valéry, qu’elle met en scène, sur différents supports papier: riz, soie, hydrophobe… «en le travaillant, en dialoguant avec lui on y arrive» conclut-elle.

L’exposition est visible jusqu’au 26 mars, du mardi au dimanche de 13h30 à 17h30.

Carmen Mora

Jeudi 9 mars 2017 - Articles, General.