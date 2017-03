CommuniquÃ© UPVJ – ConfÃ©rence: Le Jura franco-suisse un massif pour deux paysâ€¦

Communiqué UPVJ – Conférence: Le Jura franco-suisse un massif pour deux pays…

L’Université populaire de la Vallée de Joux vous invite jeudi 16 mars à 20 heures à la salle du Conseil Communal du Chenit/ Le Sentier à venir découvrir ou redécouvrir notre beau Jura.

Grâce à notre conférencier, journaliste et globe-trotter Ronald Bosmans et son art de nous emmener jouer à saute-frontière entre la France et la Suisse.

Ce reportage haut en couleur ira de Besançon aux Monts du Haut-Jura, des vignobles d’Arbois à la Cité médiévale de St Ursanne, des salines royales d’Arc-et-Senans au Val de Travers berceau de l’absinthe, sans oublier notre chère Vallée de Joux et ses spécificités incomparables.

Les chemins qui parcourent des paysages uniques sont nombreux et nous iront aussi à la rencontre des métiers traditionnels typiquement jurassiens et des festivités qui rythment la vie de ces régions été comme hiver. Nous aurons ainsi la possibilité de percevoir ce qui constitue le mieux l’âme de notre Jura.

A l’issue de la conférence vous êtes cordialement invités à partager le verre de l’amitié avec notre conférencier et les membres du comité de notre UPVJ.

Entrée: 20.00 francs (Plus de renseignements sur notre Site http://www.upvj.ch)

Roselyne Morand

UPVJ

