CommuniquÃ© – Le Festival du Film Vert revient Ã  la Bobine

Communiqué – Le Festival du Film Vert revient à la Bobine

Dimanche 19 mars

Cette année, le Festival du Film Vert s’allie à Ciné-Doc pour créer un programme complet. Quatre films seront projetés et pour se restaurer, le public pourra déguster les tacos de «Sur la routes des étoiles filantes» qui, pour la petite histoire, sont préparés avec la farine de Cédric Chezeaux, l’agriculteur du film «Révolution Silencieuse».

Voici le programme en détail:

- 14h00 Vivre avec les loups – Guillaume Maidatchevsky, France, 2016. Durée: 52 minutes. Age légal: 6 ans.

Dans les montagnes des Carpates, en Roumanie, nombreux sont les bergers qui élèvent encore leurs moutons selon les traditions ancestrales, avec pour seule défense, des chiens des Carpates. Vostinar est l’un d’entre eux, vivant avec ses 300 moutons au coeur d’une région peuplée d’animaux sauvages et de prédateurs. «Vivre avec les loups» montre qu’il est possible de vivre ensemble, dans le respect du territoire de chacun. Une thématique universelle et atemporelle, celle de la cohabitation de l’homme avec la nature.

- 15h00 Tout s’accélère – Gilles Vernet, France, 2016. Durée: 82 minutes. Age légal: 8 ans. Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans le 19e arrondissement de Paris. Il s’interroge avec ses élèves de CM2 sur l’accélération vertigineuse de notre monde. Fasciné par leurs réflexions sur notre mode de vie et notre rapport au temps, il décide de les filmer puis d’aller à la rencontre d’experts du sujet. Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus de croissance? A quel impératif obéit cette accélération alors même que des enfants de dix ans mettent en évidence ses limites?

- 17h00 The true cost (Prix Fedevaco 2017) – Andrew Morgan, USA, 2015. Durée: 92 minutes. Age légal: 12 ans (anglais, sous-titré en français)

C’est une histoire de vêtements. Les vêtements que nous portons, les personnes qui les fabriquent et l’impact de l’industrie textile sur notre monde. Le prix des vêtements diminue depuis des décennies, alors que les coûts humains et environnementaux augmentent considérablement. «The True Cost» lève le voile sur cette industrie et nous pousse à nous demander: qui paie le prix de nos vêtements? Dans un tour du monde, allant des défilés les plus glamours aux bidonvilles les plus obscurs, «The True Cost» nous invite à découvrir ce qui se cache derrière nos vêtements.

- 20h00 Antarctica, sur les traces de l’empereur (Carte blanche à Ciné-Doc) – Jérôme Bouvier, France, 2016. Durée: 90 minutes. Age légal: 10 ans.

Les photographes Vincent Munier et Laurent Ballesta embarquent pour la base de Dumont d’Urville en Antarctique, afin de découvrir les trésors de cette immense réserve naturelle. Mêlant les points de vue sous-marins et terrestres, ils apportent leurs regards artistiques sur ce continent en pleine mutation et ses habitants, confrontés aux effets du changement climatique. Des images uniques où la douceur de la banquise s’oppose à la densité des fonds marins sous la glace.

