La VallÃ©e de Joux au coeur de la finale du Kids Nordic Tour

La Vallée de Joux au coeur de la finale du Kids Nordic Tour

La course de ski de fond qui a eu lieu à la combe des Amburnex samedi dernier est à l’image du Ski club de la Vallée de Joux (SCVJ), organisateur de l’événement: au sommet! Le site ensoleillé a fait pâlir d’envie les autres sportifs, La Vallée culmine en tête du classement des clubs romands, plusieurs jeunes skieurs (M-16) raflent des podiums au classement général. Loin d’attraper la grosse tête, Dominique Rochat, président du SCVJ, revient surune saison exceptionnelle.

«Les résultats de nos jeunes cette année sont exceptionnels pour un petit club comme le nôtre», lance Dominique Rochat, à quelques pas de la ligne de départ de la finale du Kids Nordic Tour, qui avait lieu samedi dernier au Marchairuz. Premier du classement des clubs romands, troisième en terme de performance et de participation au niveau Suisse -derrière deux clubs des Alpes-, le Ski Club de la Vallée de Joux enverra ce week-end 14 de ses membres à la finale de l’Helvetia Nordic Trophy, à Savognin, dans les Grisons. «C’est la récompense de 10 ans de travail assidu de nos coachs», résume-t-il, tout ému.

Espoirs combiers

Quelques mètres plus loin, attendant le départ de la catégorie des M-16, Romain Golay, Julien Schüpbach et Loïc Triponez prennent le soleil et s’envoient des vannes, à côté de la tente du SCVJ. Restent que sous leur apparente décontraction, ces trois-là sont, avec Kim Richard et Charlotte Henzi, les fers de lance du club. «C’est très sympa d’avoir une course chez soi», dit Romain Golay, en tête du classement KNT. Sa stratégie pour gagner: partir à fond et mettre rapidement de la distance entre lui et ses poursuivants, «même si le parcours est un peu gelé et technique par endroits et qu’il faudra être vigilant».

Sous les yeux du public

Le parcours, parlons-en. Tracé dans la combe des Amburnex, une petite boucle de 500 mètres environ et une plus grande, de 800 mètres à combiner selon l’âge des coureurs, offraient toute la palette des difficultés techniques possibles -des virages à 90 degrés, des bosses, une arrivée en montée notamment- tout en permettant aux spectateurs venus encourager les 170 athlètes du jour de ne pas perdre une miette de la course. «On s’entraîne soit ici, soit à la Thomassette», relevait Charlotte Henzi, ravie de concourir sur son terrain. «J’aime les montées, et aujourd’hui, je vais tout faire pour me qualifier pour les finales».

Motivés à se dépasser

Au programme des courses, un contrelamontre de qualification, avec un départ individuel toutes les quinze secondes, servant à sélectionner les douze meilleurs skieurs de chaque catégorie, puis des finales, en deux groupes, selon les performances obtenues lors de la première course. Au total, 33 jeunes du Ski club de la Vallée de Joux ont participé à cette journée, animée avec talent et complicité par Alain Rochat et Laurent

Schüpbach. «La bonne ambiance qui règne dans notre équipe nous motive tous à nous dépasser», concluait Loïc Triponez, devant les excellents résultats du jour.

Rébecca Reymond

Les résultats

Jeudi 16 mars 2017 - Articles, General.