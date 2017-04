Jean-Luc Aubert passe la gÃ©nÃ©alogie des grandes familles combiÃ¨res Ã  la loupe

Jean-Luc Aubert passe la généalogie des grandes familles combières à la loupe

LE SENTIER - A l’honneur du samedi des bibliothèques vaudoises, le thème de la famille s’est décliné, à la Médiathèque de La Vallée, en un divertissant programme pour adultes et enfants. Contes et jeu des familles pour les plus petits, conférence de Jean-Luc Aubert, féru de généalogie, pour les adultes. Découverte d’un univers passionnant.

Jean-Luc Aubert n’a jamais habité la Vallée de Joux. Pourtant, il lui consacre tout son temps libre. Sa passion: la généalogie. «Ça a commencé à l’âge de 10 ans, en feuilletant un livre que mon père m’avait donné. Ensuite, je suis devenu bibliothécaire, et j’ai eu accès à des programmes informatiques». Descendant d’un horloger de Derrière-la-Côte, ses recherches sur sa propre famille l’ont très vite amené à s’intéresser à la Vallée de Joux. «Sa spécificité géographique en a fait un microcosme, dans lequel, jusqu’au début du 20e siècle, les mariages ont été le fait d’une dizaine de familles seulement». Et la généalogie de la famille Aubert s’est tout naturellement transformée en généalogie combière. Sur son site www.aubertcombier.ch, il offre en accès libre le fruit de ses recherches. «J’ai 40’000 fiches dans ma base de donnée combière», explique Jean-Luc Aubert, relativisant humblement: «bien sûr, il y a beaucoup de morts là-dedans»!

Le site, à découvrir absolument, présente l’origine et les armoiries des grandes familles combières, leurs localités d’établissement en Suisse, les personnages importants ayant porté chaque patronyme, ainsi que la bibliographie liée à chaque famille. Il recense également des informations sur plus de 160 noms de familles qui ont passé par les registres de La Vallée.

Conférence porteuse

Samedi dernier, une trentaine de personnes se sont réunies à la Médiathèque de La Vallée autour de Jean-Luc Aubert, pour une conférence qui s’est très rapidement muée en échange d’anecdotes. «Je tenais à dissiper une légende familiale très répandue: celle de s’attribuer des ancêtres huguenots, venus se réfugier à La Vallée après la révocation de l’Edit de Nantes», a par exemple évoqué le conférencier. «Ceci est faux, car fin 17 e, toutes les grandes familles combières y étaient déjà installées, sauf les Audemars et les Le Coultre, qui peuvent prétendre à cet héritage».

Venant alimenter le questionnement de plusieurs personnes possédant des morceaux d’Histoire combière, le public a aussi évoqué des pistes quant au meilleur moyen de communiquer et transmettre ces données précieuses.

Tous les «Rochat» dans un livre!

Dans le public de samedi dernier se trouvait Loïc Rochat, du Brassus. Cet historien de formation a fait de la généalogie de sa famille sa passion. Après avoir publié, en 1999, un ouvrage de 200 pages consacré à «sa branche de Rochat de Mont-la-Ville» et reçu le prix de généalogie vaudoise, il a imaginé un projet pharaonique: éditer LA généalogie des Rochat. «Bien sûr, il sera impossible de remettre la main sur le 100% des noms concernés, mais depuis l’an 2000, nous avons répertorié 50 branches familiales et avons établi le 15-20% du travail de recherche», relève le passionné. C’est en premier lieu dans les registres de paroisse, les documents des offices d’état civil et les archives cantonales que Loïc Rochat, actuellement directeur adjoint dans un bureau d’ingénieur en sécurité, trouve son bonheur. «C’est une généalogie patronymique, ce qui veut dire que l’on s’arrête aux porteurs du nom Rochat, il faut quand même se fixer des limites», précise-t-il. Pour l’heure, 12’500 noms sont déjà répertoriés: la pointe de l’iceberg», résume-t-il, prévoyant la parution du fruit de son labeur pour l’an 2030.

