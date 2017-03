Hockey – Coupe StÃ©phane 2017

Hockey – Coupe Stéphane 2017

Cette manifestation dédiée à la mémoire de Stéphane Burkhardt, ancien joueur junior du HCVJ né en 1959, tragiquement décédé à la suite d’un accident survenu dans sa 16e année a réuni samedi dernier les équipes du CP Fleurier, du HC Le Locle, du HC 3 Chêne ainsi que du HC Vallée de Joux à la patinoire du Centre sportif.

Le H.C. Vallée de Joux tient à remercier sincèrement ses fidèles sponsors. Les organisateurs remercient la famille de M. Claude Burkhardt, les anciens dirigeants du Club, les membres d’honneur, les Autorités villageoises et communales pour leur soutien. Un grand merci à nos généreux donateurs:

M. René BERTHOUD, aquarelliste, au Lieu, les Villages de la Vallée de Joux, les Commune du Chenit, de L’Abbaye et du Lieu, Atelier d’horlogerie BCR, au Sentier, M. et Mme Bernard RICHOZ, New Work Human Resources SA, au Sentier, Mme Conception CANO, Interprofession du vacherin Mont-d’Or, Laiterie Hauser au Lieu, M. et Mme Patrick HAUSER, BONNY Electroménager, au Sentier, M. et Mme Christophe BONNY, BM Emploi, au Sentier, Mme Barbara LEQUAIN, Interhockey, M. Béat KINDLER, Boucherie Pierre ROCHAT au Brassus, Max Studer Intérim, Mme Christine RITHNER.

Un grand merci également, aux arbitres, Nicolas, Sylvain, Gaby et Johann à Sabrina et aux parents, à Chrystelle Billès, pour tout l’administratif, à Jean-Philippe Golay, le glacier, ainsi qu’à tous les bénévoles, sans qui, il serait impossible de mettre sur pied une manifestation aussi modeste soit-elle.

Résultats du tournoi

1er CP Fleurier

2e Le Locle

3e Vallée de Joux

4e 3 Chêne

Fair-play Fleurier

Résultats Loterie

1er prix N° 131 vert

2e prix N° 039 jaune

3e prix N° 878 bleu

4e prix N° 796 bleu

5e prix N° 947 rouge

Résultats Tirs au But

21 tirs au but réussis (après tirage au sort)

Line Bratschi

Bernard Le Coultre

Sébastien Sierra

Pour retirer les lots, appelez Noëlle 079 647 23 56.

Un grand merci à Gérard, David et William pour leur dévouement.

Resp. Moju

Noëlle Golay





