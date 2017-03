MESSAGE DE LA SEMAINE

Propos révolutionnaires!

«Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les prophètes». Enseignement de Jésus, dans la Bible, évangile selon Matthieu 7,12 (la règle d’or).

Imaginons, un petit instant, une mise en pratique -peut-être incomplète, imparfaite, certes- mais réelle, de ces paroles de Jésus. Imaginons, courtement, l’application de ce principe:

• dans le monde du travail (les entreprises)… des échanges économiques, commerciaux, financiers,… de l’éducation, la formation,… la politique, la justice, la culture,…

• dans le domaine des contacts (au sein du couple, de la famille proche… des membres de la famille élargie,… du voisinage,…),

• dans les relations internationales,

• etc…

Le monde serait sans doute totalement transformé,… bouleversé.

Quelle révolution, n’est-ce pas!! Loin de tout dogme religieux théorique, cette invitation pragmatique, concrète, qui nous est laissée, est d’une teneur explosive. Quel impact! Quelle influence cela aurait certainement!!

Jésus est venu sur Terre parmi les hommes, au nom de Son Père. Par Son amour, Sa mort à la Croix, et Sa résurrection, Il est venu rechercher notre intérêt,… notre salut, en faisant le premier pas. Que le plus grand nombre puisse l’accepter, l’expérimenter, le vivre. Et puissions-nous ensuite être «acteurs» de cette parole de Jésus,… être révolutionnaire, et «marqueur» de l’Histoire.

Philippe BURY

La Chapelle

