Rallye – Eric Ferreux et Serge Audemars au dÃ©part du 40e Criterium Jurassien

Rallye – Eric Ferreux et Serge Audemars au départ du 40e Criterium Jurassien

Les 7 et 8 avril prochains se déroulera dans la région de Saignelégier, le 40e Critérium Jurassien.

Lors de cette compétition, les organisateurs ont mis au programme une manche de la catégorie Slowly Sideways réservée aux voitures d’une autre époque (années ±80). 40 voitures au départ sur le même tracé que le rallye moderne, sans chronométrage officiel (mais sûrement officieux) c’est grâce à un passionné de voitures (Renault anciennes) que nos deux compères disputeront cette manche rétro. Ils auront pour l’occasion une ancienne Renault Turbo 21 remise en état de course et mise à disposition par M. Frédéric Girod.

Avec cette voiture, Eric Ferreux et Serge Audemars ont disputé plusieurs manches du championnat de France en 1988 ainsi qu’au Rallye du Valais où ils se sont classés 2e derrière Philippe Roux et 1er du groupe N. De beaux souvenirs et aussi quelques beaux frissons! On leur souhaite un bon rallye les 7 et 8 avril et beaucoup de réminiscences.

Le départ est prévu le 7 avril à Saignelégier (18h) où l’on pourra aussi visiter une exposition rétrospective de cette compétition au Centre de loisirs.

Rappelons pour mémoire quelques dates du fameux palmarès de ce talentueux équipage. 4 fois champions Suisses de 1983 à 1987, d’abord avec une Porsche 911 Turbo, une Renault 5 Turbo et 11. 13 victoires durant cette même période. Plusieurs rallyes à l’étranger dont une 14e place à celui de Monte-Carlo. Un rallye qui a compté pour Eric est celui de St-Cergue disputé en 1996 avec comme co-pilote le regretté Michel Busset.

Plus d’info sur: criterium-jurassien.ch.

Les fans du duo seront certainement au bord des spéciales.

phb

Jeudi 30 mars 2017 - Articles, General.