100 ans de chasse Ã  la Â«DianaÂ» de La VallÃ©e

100 ans de chasse à la «Diana» de La Vallée

LE SENTIER – Samedi 25 mars dernier, le Centre sportif avait été décoré d’impressionnantes têtes de cerfs et autres trophées de chasse, pour marquer les 100 ans de la Diana de la Vallée de Joux. Rencontre avec des passionnés.

Cela fait bien plus de 100 ans que les hommes chassent, à la Vallée de Joux. Mais en 1917, la chasse y acquiert ses lettres de noblesse, elle devient un art, avec des principes, une éthique et des responsabilités résumés dans une charte. La «Diana» Vallée de Joux, en référence à Diane, déesse romaine de la chasse, est née.

Un siècle plus tard, la société de chasse de La Vallée compte 44 membres actifs. La moyenne d’âge de 55 ans est régulièrement rajeunie par un nouvel arrivant, qui, ayant pris goût à l’activité en accompagnant en observateur un ami chasseur et son équipe, a décroché son précieux permis au terme d’une série de cours très exigeants.

Recensement animalier

Sillonnant les forêts de la région toute l’année, les membres de la Diana combière constatent que le territoire régional est largement colonisé par les cerfs, et que l’on n’y trouve pratiquement plus de chevreuil. Autre tendance récente, le changement progressif de lieu de vie du chamois, que l’on rencontre désormais partout, même tout près des habitations, ainsi que la forte présence du sanglier: les instances de la conservation de la faune recommandent même d’en tirer beaucoup, au vu des dégâts qu’ils produisent. Mais actuellement, la saison de la chasse est terminée. Elle ne reprendra qu’en septembre, laissant à ses adeptes le loisir de se réunir pour leur traditionnelle assemblée cantonale des délégués de la Fédération des chasseurs vaudois. Pour son centième anniversaire, la Diana Vallée de Joux a explicitement demandé à intégrer cette grand-messe de la chasse dans ses festivités.

Samedi 25 mars dernier, ce sont donc des chasseurs des 19 sections que compte le canton, qui se sont rassemblés au Centre sportif. Ils y ont passé la journée, entre l’assemblée à proprement parler, une conférence tenue par le spécialiste valaisan Narcisse Sépey sur le thème «Survivre à l’hiver», la projection du film «le Clan des Renards» d’Erik Lapied ayant reçu le prix de l’environnement 2016 et des repas dans le thème. «Le but de cette journée est double», relève Bernard Müller, actuel président de la Diana Vallée de Joux. «Il s’agit d’améliorer la communication entre les chasseurs et de renforcer les relations avec nos voisins français».

Au contact de ces hommes -et de ces femmes, présentes en très large minorité-, ce qui frappe, ce sont les multiples facettes de leur activité. Certains comparent leur carabine, bien sûr, et d’autres expriment leur fierté de remporter le concours de trophées organisé chaque année par catégorie d’animaux, en récupérant «leur» crâne orné de cornes accroché sur une planchette de bois. Mais beaucoup parlent d’une passion beaucoup plus large, une passion pour la nature et sa diversité (lire en encadré). S’ajoutent à cela des amitiés quasi fraternelles -pour partir tirer un cerf, il faut se constituer en équipe de 12 chasseurs!- des récits mythiques, de l’adrénaline, des chiens très fidèles.

En 100 ans, néanmoins, le regard de la société à l’égard des chasseurs a bien changé, Bernard Müller, président de la Diana, nuance en relevant tout de même «qu’il y a 20-30 ans, c’était une fierté d’amener une belle bête au village, actuellement, on fait les choses beaucoup plus discrètement». Pour ne pas choquer certaines sensibilités. Un paradoxe pour une société qui, l’automne venu, afflue comme jamais dans les restaurants en vue d’y manger… une bonne chasse, de viande importée, elle!

Rébecca Reymond

Chasseurs par passion

Pour Georges Rochat, du Sentier, partir chasser est une activité presque naturelle. A 4-5 ans, il y accompagnait déjà son père et ramenait les renards tirés en les traînant par la queue jusqu’à la maison, où l’on levait leur peau. Son premier permis de chasse «à lui» remonte à 1978, mais aujourd’hui encore, la veille de l’ouverture de la saison, il ne ferme pas l’oeil de la nuit. «Ce n’est pas forcément l’attrait de la viande qui m’attire dans la chasse; c’est un mélange entre la joie d’être entre amis chasseurs dans la nature que l’on a repérée toute l’année, l’incertitude, la prise de risques, c’est tout cela à la fois. Et si l’anecdote -mais il y a prescription- racontée par Georges Rochat n’est pas une exception, la liberté face aux lois semble entrer également dans l’équation: «A l’époque de mon papa, la tradition voulait que les chasseurs profitent d’être couverts par le bruit des pétards du 1er Août pour aller tirer avant l’ouverture de la chasse. Gamin, je n’en savais rien, et c’est en toute bonne conscience de j’ai obéi à mon papa et lâché le chien, qui lui a rabattu un magnifique chevreuil, dont on s’est régalés!»

Olivier Schmid, établi à Vaulion, en est quant à lui à son 18e permis. Tout a commencé quand il a été invité à une journée de chasse par Bernard Müller, le président actuel de la Diana Vallée de Joux. «Je ne pouvais pas concevoir que l’on puisse tirer sur un animal», se souvient-il. C’est au contact de l’équipe de chasseurs en action qu’il intègre leurs principes: «je les ai vus faire un prélèvement qui m’a semblé naturel, en règles, j’ai trouvé cela magnifique». Depuis qu’il a son propre permis de chasse, il garde un souvenir très net de chaque premier animal tiré à l’ouverture. «Parfois, l’animal sent le danger, il repart et l’on se dit qu’il a eu sa chance et parfois, le chien parvient à nous l’amener et l’émotion nous gagne lorsqu’on se rend compte qu’il est pour nous». Pour lui, l’intérêt de la chasse s’égraine tout au long de l’année, entre l’entraînement du chien, le contexte naturel à voir évoluer et l’attente de l’automne.

