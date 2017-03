CommuniquÃ© Elections du 30 avril 2017 – La rÃ©ussite est une affaire dâ€™Ã©quipe!

Communiqué Elections du 30 avril 2017 – La réussite est une affaire d’équipe!

Le 30 avril prochain, nous élirons nos représentants au Conseil d’Etat et au Grand Conseil vaudois. La campagne est dorénavant bien lancée et les candidats se mettent en avant en valorisant leur travail passé. Il est bon parfois de rappeler à certains que tous les projets réalisés par le passé, et que toutes les victoires acquises, ne l’ont pas été uniquement grâce à leur travail personnel ou au travail de leur bord politique.

Dans une présentation du PLR publiée la semaine dernière dans la FAVJ, Carole Dubois, récemment élue à la Municipalité du Chenit, a omis de préciser que le déplacement de la gare du Day avait été obtenu avec le soutien de la population dans son ensemble. Il est en effet important de rappeler que les Combiers ont manifesté leur attachement à ce projet en signant massivement la pétition lancée par le Parti socialiste Vallée de Joux au printemps 2015. Cette pétition avait par la suite été remise à la Conseillère fédérale Doris Leuthard ainsi qu’aux CFF.

Ce projet avait également été soutenu par Travys et porté au Grand Conseil par Nicolas Rochat Fernandez. Notre député se bat en effet depuis 2009 pour cette nouvelle gare. Il est également important de rappeler l’excellent travail eff ectué par la Conseillère d’Etat socialiste Nuria Gorrite et par toute son équipe qui a longuement négocié avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) ainsi qu’avec la régie fédérale de transport.

Au Parti socialiste, nos élus et nos candidats sont bien conscients du fait qu’il faut travailler avec les autres, qu’ils soient acteurs du monde politique, syndical, associatif ou privé. L’important reste avant tout de collaborer pour le bien de tous. Nos candidats au Grand Conseil, Nicolas Rochat Fernandez et Marianne Oberson le savent, tout comme nos candidats au Conseil d’Etat, qui ont prouvé lors de la dernière législature qu’il était primordial de travailler collégialement afin de garantir la prospérité de notre canton et améliorer la qualité de vie de ses habitants.

Nos candidats au Grand Conseil, Nicolas Rochat Fernandez et Marianne Oberson seront par ailleurs ce soir, jeudi 30 mars à 20h, à l’Hôtel de Ville du Sentier (salle du Conseil communal) accompagnés de la Conseillère nationale Cesla Amarelle, candidate au Conseil d’Etat. N’hésitez pas à venir leur poser vos questions et leur faire part de vos préoccupations!

Pour une Vallée en mouvement, votez la liste n°4 au Grand Conseil et au Conseil d’Etat!

Au nom du PS Vallée de Joux

Sébastien Cala, Président

