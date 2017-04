Commune de Lâ€™Abbaye – Avis dâ€™enquÃªte

Commune de L’Abbaye – Avis d’enquête

Commune de L’Abbaye

Demande de permis de construire (P)

Avis d’enquête

A la demande de Bonny Jean-Victor et Sandra, la Commune de L’Abbaye ouvre une enquête publique de 30 jours.

Nature des travaux: Agrandissement.

Description de l’ouvrage: Construction d’un couvert pour 3 voitures et rénovation de la remise, à L’Abbaye.

Auteur des plans: Fornet Marianne, Atelier d’Architecture.

Coord. géog.: 514.400 / 166.990.

N° de parcelle: 836 835.

Référence communale: 1426.

CAMAC: 170052.

N° ECA: 151.

Compétence: ME.

Note au recensement architectural: -.

Dérogation requise: Règlement communal: art. 7 et 41 – Distances aux limites et art. 10 et 43 – Toiture Limite des constructions pour la remise, application de l’art. 38 LR nécessite une autorisation en application de l’art. 12 LPDP.

Détermination de sensibilité au bruit: -.

Le dossier est déposé au Greffe municipal de la Commune de L’Abbaye du 8 avril au 7 mai 2017 où il peut être consulté et les oppositions éventuelles enregistrées.

Greffe municipal

Jeudi 6 avril 2017 - Avis officiels, General.