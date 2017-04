CommuniquÃ© des Rencontres Culturelles – Une chorale hongroise en concert

Communiqué des Rencontres Culturelles – Une chorale hongroise en concert

Mardi 18 avril au Temple du Sentier

Chaque printemps durant la semaine après Pâques, le Montreux Choral Festival réunit d’excellentes formations chorales venues d’horizons proches et lointains. Traditionnellement, les Rencontres Culturelles invitent l’une d’elles pour un concert au Sentier et le choix s’est porté cette année sur un choeur hongrois, le Lautitia Chamber Choir de Debrecen composé de 35 jeunes choristes. A la tête de ce choeur mixte se trouve un remarquable chef, Joszef Nemes, lequel l’a amené à gagner de nombreux lauriers dans les compétitions internationales ces dernières années.

Ce concert -unique en Suisse- sera l’occasion de découvrir un choeur attachant aux grandes qualités musicales, avec un répertoire varié et intéressant. Le programme sera composé d’une combinaison de pièces religieuses, sérieuses et populaires issues du répertoire européen, ancien et moderne, dont ce choeur est un ambassadeur de haute qualité, lauréat international, candidat sérieux à la victoire au 53e Montreux Choral Festival.

Le public privilégié de La Vallée saura, à n’en pas douter, réserver à ces représentants d’une contrée lointaine toute proche de la Roumanie le succès qu’ils méritent. Un immense moment de plaisir, de dépaysement et d’émotion à réserver!

Attention au jour très inhabituel, un mardi soir, seule date possible!

