CommuniquÃ© – La FÃªte de la musique au Rock am Wind Festival

Communiqué – La Fête de la musique au Rock am Wind Festival

Les Bioux, les 23 et 24 juin

Le Rock am Wind Festival vous donne rendez-vous pour sa 14e édition les 23 et 24 juin 2017. L’open air du Jura vaudois offrira à toutes et tous une magnifique Fête de la musique avec une quinzaine de concerts dont plusieurs talents de la scène suisse.

Le programme sera dévoilé dès le 22 avril sur notre site internet: www.rockamwind.ch. Par la suite, dans les colonnes de la FAVJ, vous retrouverez une présentation des artistes invités. Cette année, de nombreuses surprises donneront un nouveau visage à votre festival. Toujours gratuit grâce au soutien des entreprises et collectivités publiques partenaires, le Rock am Wind se réjouit de vous retrouver le vendredi 23 juin et le samedi 24 juin aux Bioux.

Deux belles soirées à réserver et une excellente occasion d’inviter amis et connaissances à la Vallée de Joux, le temps d’un week-end en musique au bord du lac!

Association Rock am Wind

Jeudi 6 avril 2017 - Articles, General.