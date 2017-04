Courrier des lecteurs

Suppressions des balades dans les forêts de La Vallée

Jusqu’en 2016 il était possible et ceci depuis la nuit des temps, de se balader, de cueillir des petits fruits et champignons, d’aller en famille respirer l’air salutaire de nos forêts. Sachez Combiers contribuables, c’est terminé. Défendu! Verboten!

Nous avons connu la mort des forêts, apparemment maintenant la forêt respire la santé. Nous avons connu le risque de voir disparaître le coq de bruyère. Il est prudent et vu le peu d’humains sur son territoire il ne risque rien.

La question se pose: qu’elles sont les véritables raisons de ces interdictions?

Je peux comprendre que les forêts près des centres soient soumises à des déprédations. Mais à La Vallée, depuis des centaines d’années les Combiers ont pris soins avec amour de leurs forêts. Ils ont dépensé de l’argent pour les jardiner avec intelligence. La preuve est qu’elles sont en pleine santé.

Les Municipalités se sont peu manifestées sur ces interdictions. Nos élus fraîchement placés au pouvoir exécutif, ont-ils un message cohérent à nous transmettre? Et qu’elle est la position de nos futurs députés, qu’elles actions vont-ils entreprendre, car je suppose qu’ils partagent l’indignation et l’incompréhension de la majorité des Combiers?

Une question me hante. Comment notre Office du tourisme répond aux questions de touristes qui souhaiteraient par exemple organiser une balade entre la Roche Champion et la Roche Bernard avec voiturage jusqu’au parking de la Roche? Comment notre Office va faire ses prochaines pubs pour La Vallée? Exemple: La Vallée, région de pleine liberté (mais il faut rester sur les routes encombrées entre les agglomérations, citadins vous ne serez pas dépaysés). Cependant nous avons de belles photos de nos forêts que nous pouvons vous vendre.

Encore une fois qu’elle est la position de cet Office?

Le racisme a de multiples formes. La voiture donnait la possibilité aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu’aux familles avec des petits enfants de passer une journée en forêt. C’est fini, c’est défendu. C’est du racisme.

Combiers contribuables, c’est nous qui payons pour l’entretien des forêts et des chemins forestiers. Mais le comble est que nous payons également pour les poteaux qui nous interdisent d’y aller!

La Vallée, région de liberté, c’est fini et pourtant c’était son meilleur atout.

RAZ

