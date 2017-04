Politique – Accords TAFTA – TISA

Les députés PLR refusent de jouer au sémaphore

Réponse au député PS Nicolas Rochat

Plusieurs cantons et villes (Zurich, notamment) se sont déclarés hors «Partenariat transatlantique sur le commerce et l’investissement» (TTIP ou TAFTA en anglais) et hors «Accords sur le commerce des services» (ACS ou TISA en anglais). Les craintes mises en avant sont la privatisation de tous les services publics (Poste, mais aussi écoles, énergie…) et la perte de souveraineté de notre pays.

Cette crainte a été relayée par une députée socialiste au sein du Grand Conseil vaudois et repris dans l’édition de la dernière FAVJ par le député Rochat soulignant que le vote PLR était contraire à l’agriculture, ce qui est bien évidemment faux.

En préambule, il convient d’abord de rappeler de quoi on parle. Le TTIP est une négociation entre l’Union européenne et les Etats-Unis, qui ne concerne donc qu’indirectement la Suisse, alors que TISA implique l’ensemble des membres de l’OMC, dont la Suisse, et vise à ouvrir le marché des services (et pas les marchés agricoles).

Le TTIP: vise à réduire les droits de douane pour les produits agricoles et industriels et, d’autre part, à éliminer les obstacles non tarifaires au commerce. Les services ne seront que marginalement concernés, selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco). Le TTIP pourrait par exemple ouvrir les marchés publics des Etats américains, ce qui constituerait un énorme potentiel pour les entreprises européennes. La Suisse n’ayant pas d’accord de libre-échange avec les USA, elle peut se retrouver marginalisée. Les négociations ont été lancées en 2012, mais ne sont pas achevées.

Avec l’élection de D. Trump, il y a très peu de risque que le dossier aille de l’avant au cours des 4 ou 8 prochaines années. Le président Trump a déchiré le TTP (traité transpacifique), un accord extrêmement favorable aux Américains, qui avait en plus l’avantage, pour eux, de laisser la Chine sur la touche! Il n’a pas encore formellement déclaré mort le TTIP, mais la probabilité qu’il veuille poursuivre les négociations tend vers 0. Donc, ce thème est actuellement un non sujet.

Le TISA, comme son nom l’indique, concerne les services, encore largement cloisonnés. La négociation a débuté en 2012. Le Seco, qui est très complet sur les intentions de la Suisse, dit soutenir «activement» cette initiative. En juillet 2013, le parlement européen a voté l’ouverture des négociations par 526 contre 111. Les opposants étaient essentiellement l’extrême-droite (Front national & Cie), les Verts et le Front de gauche (extrême gauche).

Le TISA est tenu pour secret parce que le texte est protégé par un copyright demandé par les USA, copyright qui empêche sa reproduction. L’affaire Snowden a toutefois fait fuiter beaucoup d’éléments. Tout ce qui est discuté est en revanche bien connu, notamment la position suisse, disponible sur le site du Seco. La Suisse n’entend pas libéraliser l’école, ni les services publics du type approvisionnement en eau et gestion des déchets. L’énergie: c’est l’UE qui nous demande de libéraliser, pour signer un accord bilatéral sur l’électricité (accord qui est nécessaire vu la position centrale de la Suisse en Europe et l’intensité des échanges en électricité).

Actuellement, le TISA n’est plus un thème pour les Américains. Le projet n’a pas été formellement gelé mais le président D. Trump répète tweete en boucle qu’il ne veut plus du multilatéralisme.

Lors du débat au Grand Conseil, les députés PLR se sont exprimés clairement pour rappeler que le TTIP ne concernait pas la Suisse, mais l’UE et les USA. En revanche, l’accord TISA est un dossier très important pour la Suisse.

Notre économie est essentiellement active dans les services. Nous avons donc tout intérêt à négocier des accords multilatéraux de libre-échange dans les services. Les domaines de l’ingénierie ou de la finance sont des secteurs dans lesquels la Suisse dispose de réelles compétences et il convient donc de ne pas refuser de participer à des négociations dans ces domaines. Il faut rappeler que la Suisse gagne un franc sur deux à l’exportation; elle n’a aucun intérêt à jouer le protectionnisme.

Comme l’a bien rappelé le Conseiller d’Etat Philippe Leuba lors du débat, il ne sert à rien de se déclarer «hors TISA» ou «hors TTIP». Les députés ne sont pas là pour «jouer aux sémaphores», à devoir donner des signaux, surtout lorsqu’ils sont contraires aux intérêts de leur population. Pour préserver l’emploi à forte valeur ajoutée en Suisse, il faut pouvoir exporter nos produits et services dans le monde. Ces accords sont donc utiles à la Suisse. Il ne sert à rien de vouloir les torpiller, avant que les négociations soient terminées.

Le soussigné constate que le député PS Nicolas Rochat fait de la récupération politique bien dosée à la veille des élections cantonales et contrairement à ce que l’on peut lire dans ses propos le PLR se préoccupe tout autant que le PS de la problématique agricole.

Député PLR

Dominique Bonny

Jeudi 13 avril 2017