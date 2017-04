DÃ©cÃ¨s: Madame Anne-Marie (Nanette) Golay-Pesenti

Décès: Madame Anne-Marie (Nanette) Golay-Pesenti

Ses enfants:

Michel Golay, au Brassus;

Jacqueline Golay et son ami Willy Kohler, au Brassus;

Sa belle-sœur:

Palmina Pesenti;

Ses neveux et nièces:

Les enfants de feu Pierre-Michel Pesenti;

Laurent PESENTI;

Mario Pesenti et famille;

Silvio Pesenti et famille;

Liliane Marti et famille;

Georges Pesenti et famille;

Pierre Loretan et famille;

Olivier Loretan et famille;

Ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie (Nanette) Golay-Pesenti

enlevée à leur tendre affection le 7 avril 2017, dans sa 96e année.

Un chaleureux merci au Dr S. Madani,

au personnel du CMS ainsi que celui de l’Hôpital de La Vallée.

La cérémonie d’adieux a eu lieu à l’église catholique

du Sentier le lundi 10 avril 2017 à 13h30.

En lieu de fleurs, merci de penser à l’Association

des Amis de l’Hôpital de la Vallée CCP 10-21380-5.

Jeudi 13 avril 2017 - Avis officiels.