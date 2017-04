Message de la semaine

Avec les chrétiens d’Egypte, vivre Vendredi-Saint et Pâques

A Vendredi-Saint, nous serons nombreux en communion avec les chrétiens d’Egypte. Nos frères et sœurs coptes vivent sous une pression terrible. Ce qui est extraordinaire, c’est que malgré cette pression, la violence et toutes les discriminations subies depuis la conquête arabo-musulmane de 640, ils soient toujours là dans leur pays, continuant à célébrer Jésus-Christ en copte, la langue des Pharaons.

Mais l’enjeu pour nous en cette semaine sainte, c’est aussi de ne pas en rester à Vendredi-Saint. Nous ne devons pas assister, fascinés ou désespérés, au spectacle du mal, en nous contentant d’attendre le prochain épisode. Nous devons aller vers Pâques. Le triomphe apparent de la haine est provisoire. Même en Irak où l’on s’est presque débarrassé des communautés chrétiennes d’origine, un jour il y aura Pâques.

Envers et contre tout, il nous faut témoigner à l’humanité déchirée de la Résurrection du Christ, par qui Dieu a dit oui à la Vie et non au mal. C’est sans naïveté et conscient des réalités de l’histoire qu’il nous faut témoigner. Parce que la foi c’est de croire en Jésus Ressuscité, c’est de croire que l’avenir appartient à celui qui aime, à celle qui fait confiance, à ceux qui croient que le Royaume de Dieu vient.

Cette année, Pâques sera fêtée à la même date par les chrétiens d’Orient et d’Occident. Par-dessus la Méditerranée, il nous faut nous le dire: Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Notre avenir à tous en est changé.

PS: Aller vers Pâques, ce peut être pour nous marcher ensemble ce dimanche de la nuit vers la lumière, de la crucifixion vers la résurrection. Rendez-vous à 6h le matin de Pâques au parking de téléski de L’Orient. Déjeuner à 9h et culte à 10h au Lieu.

Luc Badoux, pasteur

Jeudi 13 avril 2017 - Articles.