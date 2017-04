Sport en bref

Football

Le printemps marque la reprise et la poursuite des divers championnats. Petit tour d’horizon des équipes du club avant la pause pascale.

4e ligue féminines, groupe 1

FC Vallée de Joux – FC Le Mont 1 – 5 (0 – 1)

Stade des Crêtets, 25 spectateurs.

Aux yeux de Jean-Louis Girardi, 32 ans d’arbitrage au compteur, les matchs de filles comportent «moins de réclamations, de protestations, de coups». Probablement moins de jurons aussi. L’arbitre de cette rencontre invite les équipes à faire leur entrée à 11h dimanche dernier, par une température idéale et un soleil radieux. Jouer au football dans ces conditions a quelque chose de féerique. Ajoutez-y des protagonistes qui sont capables de rire de leurs erreurs, de demander du soutien à leurs coéquipières avec un humble «s’il vous plaît» et vous aurez l’impression d’être sur une autre planète, celle du football-passion, du football-respect.

L’essentiel pour l’entraîneur combier Palomba était de voir son équipe inscrire un premier but du tour de printemps, après deux défaites 0-4 face aux grosses écuries du championnat. Tâche difficile lorsque son équipe commence à 10 joueuses seulement, à cause des convalescences, des blessures ou des vacances. Après avoir bien défendu durant 40 minutes, un mauvais tacle dans les 16 mètres offrait un penalty au FC Le Mont, qui ne s’est pas fait pas prier pour transformer l’essai et mener au score à la pause (0-1).

En début de seconde période, Cantisane se retrouvait en excellente position aux 16 mètres, mais un mauvais rebond l’empêchait de réussir un contrôle, difficile, qui aurait pu lui permettre d’affronter seule la gardienne lausannoise. Dans la foulée, les joueuses adverses enchaînaient 3 buts pour mener de 4 longueurs à la 70e. Mais cinq minutes plus tard, Jessica Golay inscrivait le but de l’honneur pour les Combières. Le contrat a donc été rempli, malgré un cinquième but d’encaissé en toute fin de match.Il reste encore une dizaine de rencontres aux Bleuettes pour remporter

une 3e victoire dans ce championnat.

3e ligue, groupe 3

Champagne Sports I – FC Vallée de Joux I 5 – 1

Alors que Baulmes, concurrent direct dans la lutte pour le maintien, arrachait un point au FC Grandson-Tuileries samedi dernier, l’équipe fanion se rendait sur le terrain du leader Champagne, le dimanche à 14h. Sous une chaleur de plus de

20 degrés, le FCVJ I n’a finalement pas pu résister à l’armada locale, seule en tête de son groupe. La situation demeure gérable pour les protégés de Bianchi dans la suite de ce championnat passionnant. Il faudra remporter au moins 3 victoires sur les

7 derniers matchs, dont 4 se joueront à domicile.

5e ligue, groupe 5

Vaulion I – FC Vallée de Joux II 7 – 1

Vendredi soir, les hommes de Marco Frau n’ont pu éviter la défaite (1-7). Face à une équipe adverse qui score à près de 4 reprises par match en moyenne, seul Issam Oirid est parvenu à sauver l’honneur sur penalty à la 76e. A noter que Bryan Rochat (Vaulion) s’est fait l’auteur de 4 buts. Evoluer en 5e ligue permet aux jeunes joueurs de progresser, sans pression. Certains venant parfois renforcer le contingent de la première équipe et s’essayer à un niveau de jeu plus exigeant.

Seniors 30+, groupe 1

FC Vallée de Joux – FC Haut-Jura 1 – 0

Les anciens du club arrachent la victoire à Bois d’Amont 1-0. Ils restent leaders du groupe, mais sous la menace de 3 autres équipes. Le titre pourrait se jouer sur des détails. A ce niveau, les points de fair-play prêchent plutôt en leur défaveur.

Juniors B 1er degré, groupe 2

ES FC Malley LS – FCVJ 8 – 2

Les Bleus repartent de la Blécherette avec une lourde défaite dans les bagages. Malgré un classement actuellement peu reluisant, l’équipe combière possède la

7e meilleure attaque sur 12 équipes. En renforçant l’arrière-garde, ils pourraient gagner quelques places au classement.

Juniors D/9, groupe 5

FC Vallée de Joux – FC Genolier-Begnins IV 13 – 0

Les juniors D ne jouaient pas le week-end dernier. Le 1er avril, ils infligeaient un mauvais poisson à la quatrième garniture de Genolier-Begnins, avec 7 buteurs différents. Quintuplé d’Hugo Leone entre la 23e et la 45e: un but toutes les 4 minutes!

Antoine Baer

Juniors E, groupe 16

FC Vallée de Joux I – FC Vallorbe-Ballaigues I 6 – 5

Composition: Reymond Esteban; Bury Gad; Fazzone Paolo; Leuenberger Charly; Dagdeviren Tän; Todeschini Yanis Golay Julie; Lacroix Emeline; Almeida Eduardo Azizi R&H

Derby à densité et décibels élevés

C’est en prenant le premier but en tout début de match que les ptits Combiers se sont réveillés, malgré un jeu un peu brouillon, 4 buts se sont enchaînés pour nous, suivis du deuxième but visiteur juste avant le thé.

Le score parle en notre faveur (4-2), mais comme en première mi-temps, nous avons laissé faire le jeu et cela a très vite coûté cher avec deux réussites de l’adversaire qui recolla ainsi au score en 2 minutes et même prit l’avantage. (4-5 a la 42e)

Le jeu était serré, et très assourdissant tant l’équipe visiteuse «au complet» hurlait au bord du terrain au point de ne plus s’entendre, juste plus possible pour nos joueurs de comprendre les consignes de leur coach et ceci créa un peu le souk dans notre organisation, mais après 6 minutes de dure remise en place, l’égalisation survint (48e). Mais plus dur s’annonce la suite car enragés, le banc et les supporteurs adverses, dépassent tous les décibels imaginables; il n’est plus possible de transmettre quoi que ce soit, de notre côté tous nos supporteurs élèvent la voix pour réponse et pour encourager aussi notre équipe qui s’essouffla un temps soit peu; de plus nos joueurs perdirent leurs repaires parmi le brouhaha, la fatigue se fit sentir mais la lutte finit par payer enfin lorsqu’à la 59e, le but qui sera celui de la victoire sonna le glas pour notre adversaire. Malgré une dernière tentative et un sursaut d’orgueil car poussé, porté par leurs supporteurs, l’adversaire mit notre défense à mal jusqu’au bout mais en vain. La ptite loco du FCVJ a eu chaud mais gagne tout de même d’une courte tête.

F. Reymond

Etablissement primaire de la Vallée de Joux

Tournoi de Football

Le jeudi 16 mars 2017, les classes de

5- 6 H de la Vallée de joux se sont retrouvées au Centre sportif du Sentier pour un tournoi de football. Chaque équipe était formée de quelques élèves de 5e et de quelques élèves de 6e. Ce moment de partage et de convivialité s’est déroulé dans une ambiance détendue et chaleureuse. Les enfants ont fait preuve de beaucoup d’enthousiasme, de fair-play, d’esprit de groupe et d’engagement lors de chaque match. Un bel état d’esprit sportif a régné tout au long de la journée qui s’est terminée par des visages fatigués mais heureux.

Encore un grand merci à Bill et Basile pour leur aide à l’arbitrage. Merci également à notre Directeur pour nous avoir permis de vivre une belle journée riche en communication et en échanges sportifs.

Motocross

Après un entraînement hivernal de mi-décembre jusqu’à fin février sous le coaching de Serge Guidetty en France, Nico entame la saison 2017 à Toulon-sur-Arroux (Gueugnon) pour l’ouverture du championnat de Bourgogne. Sur

66 pilotes inscrits, Nico réalise le 9e temps chrono.

1re manche, départ moyen et malgré un manque de vitesse, Nico termine à la 6e place.

2e manche, c’est un copié-collé de la

1re avec une 7e place à la clé. Journée moyenne et malgré ce petit manque,

Nico termine 4e du jour et occupe la 2e place de ce championnat (plusieurs pilotes ne font pas ce championnat).

9 avril, première manche du championnat suisse à Payerne, sur la mythique piste des Combremonts.

Essais, Nico réalise le 4e temps sur 38 pilotes, à quelques dixièmes de secondes des 3 premiers. Cela se présente bien!

1re manche, Nico effectue un bon départ mais hélas chute dans le deuxième virage. Heureusement sans blessure, Nico repart dans les derniers mais effectue une super remontée pour finir à une belle 6e place. Ouf!

2e manche, Nico effectue un super départ et pointe à la 2e place. Après une solide manche,

Nico finit à une superbe 3e place.

Après cette première épreuve sur les 8 qui sont prévues, Nico occupe la 3e place du classement général, de bon augure pour la suite de la saison.

Pour plus d’informations: www.nfmx-team.ch

Prochaines courses: 17 avril: St-Mihiel

Championnat National de France 125

22-23 avril: Siviriez AFM

23 avril: Brienon Ligue Bourgogne

30 avril: Saliniers-Rousson

Championnat National de France 125

Jämes FAVRE

Tir

Amis du Tir Vallée de Joux

Après quelques entraînements au stand du Lieu les membres participent déjà au Tir du «14 Avril»

et «Général Guisan» au stand de tir de Vernand.

Le détail des résultats pour l’obtention des distinctions:

Cible – groupe (10 coups à 10 pts)

Meylan Micheline 93, Rochat Philippe 91, Gavillet Marcel 88, Chaupond Marcel 86, Chabloz Pierre-André 84. Le groupe réalise un résultat de 439 points.

Répartition (6 coups à 10 pts)

Rochat Philippe et Meylan Micheline 57, Chabloz Pierre-André et Chaupond Michel 54, Chaupond Marcel 51, Niffenegger Charles et Gavillet Marcel 50.

Général Guisan – groupe (10 coups – cible B à 10 pts)

Gavillet Marcel 92, Chaupond Marcel 90, Rochat Philippe 88, Niffenegger Charles et Meylan Micheline 87, Chabloz Pierre-André et Niffenegger Raphaël 86. Le groupe réalise un résultat de 434 points.

MCh.

Rappel pour les licenciés

Jeudi 20 avril et samedi 22 avril,

programme concours du championnat de groupe

Ski alpin

Championnat Romand 8 et 9 avril 2017 à Villars,

finale coupe Raiffeisen

Neuf jeunes et quatre entraîneurs du ski club Vallée de Joux, plus les parents se sont retrouvés le week-end dernier à Villars sur Ollon. Au programme slalom spécial et géant pour les minimes et les OJ.

Par un temps magnifique les parents ont pu admirer ces jeunes talents depuis la terrasse à l’arrivée. Deux manches pour chacun samedi et dimanche. Quelle ambiance!

Avec beaucoup d’émotion Eloa franchit la ligne d’arrivée… c’était sa dernière course! Bravo à Eloa pour cette belle progression durant toutes ces saisons et pour ta joie de vivre!

Bravo à vous les jeunes pour votre persévérance malgré le peu d’entraînements dû au manque de neige à la Vallée de Joux.

Les participants de cette finale: Ian Cardinaux, Esteban Sciascia, Léo Piguet, Clara et Léane Querry, Eloa et Laïs Dépraz, Clemons Noémie, Luberti Filippo. Les quatre entraîneurs: Julie Zooler, Marylin Lecoultre, «Rocco» et «Painlong».

La saison de ski se termine par ce magnifique week-end rempli d’émotion, de rires et de bonne humeur, mais pas question de se laisser aller… les entraînements physiques reprendront dès le mois de mai. Si des jeunes skieurs sont intéressés n’hésitez pas à appeler Marylin! Toutes les infos se trouvent sur le site du ski-club Vallée de Joux.

Au nom du SCVJ Piguet Helen

Snowboard et freeski

Ce samedi 8 avril, à Leysin, 3 premiers titres romands freestyle décernés à des Combiers!

1er en élites hommes en Snowboard: Samuel Baume

1er élites hommes en Ski: Boris Berney

1er U15 en Snowboard: Eliot Golay

Jeudi 13 avril 2017 - Articles, Sport.