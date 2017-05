CommuniquÃ© MÃ©diathÃ¨que de la VallÃ©e de Joux – Exposition Enfants juifs: 1939-1945

Communiqué Médiathèque de la Vallée de Joux – Exposition Enfants juifs: 1939-1945

Durant un mois, la Médiathèque de la Vallée de Joux accueille l’exposition «Enfants juifs: 1939-1945» de l’association L’enfant et la Shoah – Yad Layeled.

Pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe, les Juifs ont été persécutés par le régime nazi, raciste et antisémite, instauré par Adolf Hitler. En France, par la complicité du maréchal Pétain, 76’000 juifs ont été arrêtés, dont 11’400 enfants, en majorité parisiens. Toutefois, sur les 70’000 enfants juifs de moins de 16 ans qui vivaient en France en 1941, près de 80% ont survécu à la tentative nazie d’extermination. Venant en aide aux familles et aux institutions juives qui faisaient tout pour protéger les plus jeunes, les réseaux de sauvetage et la solidarité ont été déterminants.

L’exposition retrace l’histoire de ces enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale, de leur exclusion à leur sauvetage.

Exposition à voir du 24 avril au 21 mai. Vernissage jeudi 27 avril 2017 à 18h.

Médiathèque de la Vallée de Joux

www.mediathequelavallee.ch

Tél. 021 557 08 21

