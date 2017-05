DÃ©cÃ¨s: Monsieur Pierre-Louis KEHRLI

Décès: Monsieur Pierre-Louis KEHRLI

Madame Waldtraud KEHRLI REINTHALER, son épouse, au Sentier;

Monsieur Nicola KEHRLI, son fils, aux Bioux;

Monsieur Allan KEHRLI, son petit-fils, à Genève;

Monsieur et Madame Claude et Françoise KEHRLI, son frère et leurs enfants Nathalie et Jérôme;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis KEHRLI

enlevé à leur tendre affection le 20 avril 2017 dans sa 77e année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Arcadie 49, 1347 Le Sentier

Jeudi 27 avril 2017