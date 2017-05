Sports en bref

FOOTBALL

Juniors E

Fc Bosna-Yverdon – FCVJ 4-6

Composition équipe: Reymond Esteban; Ferreira Rodrigo; Sciascia Esteban; Almeida Eduardo; Emkic Anel; Fazzone Paolo; Dagdeviren Tän; Lacroix Emeline; Azizi Hamid&Rashid. Entraîneur: Frédéric Reymond

Début de match en demi-teinte pour les nôtres car pas trop dans leurs souliers,mais le réveil fut très rapide après avoir encaissé en 3 min, 2 goals à la 13e et 16e qui agissent tel un électrochoc sur nos ptits Combiers.

2 actions s’en découlent par la suite, puis sur l’une d’elle un penalty fut sifflé et le compteur s’ouvrit enfin aussi pour nous.

Fort et fier, le FCVJ mit les bouchées doubles et malgré quelques maladresses et des actions méli-mélo, les buts rentrèrent tout de même de belle façon, à tel point qu’à la mi-temps le score parlait en notre faveur. (2-3).

Après le thé, et une petite remise en place, la loco du FCVJ remit du charbon sur le feu. Le gardien fit une ou deux sorties à faire douter et déstabiliser l’équipe d’en face.

L’adversaire plus en embonpoint, commença à jouer le physique, mais tant bien que mal, la résistance se mit en place dans l’équipe, et par la suite les goals s’en suivaient; 2-4 après 7 min de reprise.

Une petite mésentente survint, (3-4), mais jamais de coup de mou pour nous, et c’est sur un shoot mou pourtant que le but suivant pour nous était marqué (rire)… (3-5)

Arrivant gentiment à la fin du temps réglementaire, un but d’une tête rageante était encore inscrit (3-6), mais l’adversaire malgré la fatigue, finit quand même par réduire le score à deux unités. (4-6)

C’est sur un long temps additionnel que l’endurance parla en notre faveur, 5 min de plus, et un score figé.

Le coup de sifflet final retentit.

Et c’est sur le chant victorieux de l’équipe qui résonna dans le Nord Vaudois que les deux équipes se quittèrent.

BRAVO à TOUS pour votre bel engagement ainsi que votre ténacité.

F. Reymond

3e ligue, groupe 3

FC Vallée de Joux I – FC Crissier II 0-2 (0-1)

Essayé, pas pu pour l’équipe fanion. Après avoir encaissé un but juste avant la pause et malgré une grosse débauche d’énergie, les locaux ont subi un second but peu avant le coup de sifflet final. Rien n’est perdu pour les hommes de Manna, mais Baulmes a de son côté pris trois points précieux à La Sarraz. Le club combier espère qu’ils ne seront, au décompte final, pas décisifs.

5e ligue, groupe 5

FC Vallée de Joux II – FC Champvent III 3-3 (2-2)

Les hommes de Frau arrachent le match nul à la 89e par le gardien (!) Callum F. Muirhead. Mérité.

4e ligue féminines, groupe 1

FC Vallée de Joux – FC Thierrens 1-1 (0-1)

Un point précieux et bienvenu pour les protégées de Raphaël Palomba, qui marquent par Cantisane à la 48e, après avoir été menées à la mi-temps sur un malencontreux but contre leur camp.

Antoine Baer

TIR

Amis du Tir Vallée de Joux

9 tireurs ont participé au championnat vaudois de groupe.

Avec le résultat 1342 points (670 et 672), le groupe de La Vallée devrait participer à la finale début juin au stand de Vernand.

Le détail pour l’obtention des distinctions:

Championnat vaudois de groupe

(15 coups à 10 pts)

Gavillet Marcel et Chabloz Pierre-André 137, Meylan Micheline 136, Baeriswyl Nancy 134, Rochat Philippe et Chaupond Michel 131, Chaupond Marcel 129.

Le détail pour l’obtention des distinctions au 16e Tir des Grelotteux à Champagne:

Cible groupe (8 coups à 10 pts)

Chaupond Michel 77, Meylan Micheline 75, Gavillet Marcel et Chabloz Pierre- André 74, Chaupond Marcel 72, Rochat Philippe 71. Le groupe obtient un excellent résultat de 372 pts.

Répartition (6 coups à 10 pts)

Chaupond Marcel 60 (bravo), Chabloz Pierre-André 56, Meylan Micheline 55, Gavillet Marcel 53, Chaupond Michel 52, Rochat Philippe 49.

Art (5 coups à 100 pts)

Gavillet Marcel 436, Chabloz Pierre-André et Meylan Micheline 432, Chaupond Marcel 429, Rochat Philippe 418.

MCh.

HANDBALL

Hommes 3e ligue

Vallée de Joux 1 – Fribourg 30 – 28

Dernier match de la saison qui voit la première équipe hommes de la Vallée de Joux victorieuse contre l’équipe qui la précédait et finit le championnat en 4e position du classement sur 10 équipes. L’objectif initial du maintien en 3e ligue a été atteint avec succès et bien avant la fin du championnat. Félicitations à tous les joueurs qui ont contribué à ce maintien.

Rendez-vous la saison prochaine pour de nouvelles aventures.

