Elections du 21 mai 2017 – 2e tour – Immense merci Ã  toutes et tous, cap sur le 2e tour!

Elections du 21 mai 2017 – 2e tour – Immense merci à toutes et tous, cap sur le 2e tour!

Chères Combières, Chers Combiers,

Par ces présentes lignes, je tiens sincèrement à vous remercier pour la confiance que vous m’avez une nouvelle fois accordée ce dimanche.

C’est un très grand honneur pour moi de représenter la Vallée de Joux pour 5 années supplémentaires, en tant que doyen de fonction pour le sous-arrondissement de La Vallée désormais.

Durant toute cette campagne, j’ai reçu de nombreux messages de soutien qui m’ont beaucoup touché et qui m’encouragent quotidiennement dans mon activité politique.

Je tiens également à féliciter ma colistière Marianne Oberson pour son excellent score et la remercier pour son engagement sans faille durant cette longue campagne.

Je continuerai à assumer mon mandat du mieux que je peux et fidèle à mon style soit, à l’écoute des gens tout en gardant mes sensibilités politiques.

J’ai toujours opté pour un style franc et sincère, depuis mon engagement politique à l’âge de 18 ans. La politique du «ni oui, ni non bien au contraire» et du «je suis d’accord avec tout le monde et je ne décide jamais rien» ne m’a jamais convaincu.

Ces 5 prochaines années, notre Canton devra assumer des défis importants tels que l’augmentation de sa population et ses conséquences en matière de transports publics, de politique de la santé, de logement entre autres.

Nous devrons aussi répondre aux besoins des classes modestes et moyennes, en ce qui concerne leur pouvoir d’achat et ainsi lutter contre la hausse des primes d’assurance-maladie ainsi qu’assurer une sécurité pour leur emploi.

C’est pour ces raisons qu’il s’agit de rester mobilisés pour le 2e tour du 21 mai prochain!

En ce qui concerne le Conseil d’Etat, le PS obtient un score historique en plaçant les Conseillers Maillard et Gorrite dès le 1er tour.

Pour le 2e tour, je ne dirai qu’une chose: On ne change pas une équipe qui gagne! La majorité rose-verte a su répondre aux besoins des Vaudois-e-s durant cette législature en matière de pouvoir d’achat, de transports publics, de logements et de la sécurité.

Face aux PLR-UDC qui souhaitent s’attaquer «au social» sans vouloir dire précisément s’ils souhaitent plutôt s’attaquer aux retraites de nos aîné-e-s ou à l’insertion de nos jeunes – qui plus est – avec des alliances politiques qui changent entre le 1er et le 2e tour, il n’y a pas photo: Votez et faites voter Béatrice Métraux et Cesla Amarelle le 21 mai prochain!

Nicolas Rochat Fernandez, député

Jeudi 4 mai 2017 - Articles, General.