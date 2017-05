Trois univers en Ã©quilibre dans une belle exposition

Trois univers en équilibre dans une belle exposition

GALERIE DE L’ESSOR – Qu’ont en commun la poésie, le découpage et la lutherie? Portés par Esther Ekezie, Lisette Hofer et Hans-Martin Bader, ces trois mondes se rejoignent le temps d’une exposition commune au sein de la galerie d’art du Sentier. Tout en délicatesse.

Tout commence par un violoncelle qu’Esther Ekezie, enseignante spécialisée du Sentier, souhaite faire réparer. Pour cela, elle se rend à Premier, chez un certain Hans-Martin Bader. Poète à ses heures, elle tombe plus tard sur des photos prises par Patrick Dutoit à l’atelier de l’agriculteur-luthier et s’imagine: «Qu’est-ce que je pourrais dire à propos de ces photos?» Elle se lance, décrit avec douceur sa visite, «…, Un univers à part, épargné par le temps. On promène son regard, et tout paraît vivant.»

Un livre naît de cette rencontre: «De la charrue au pain, de l’arbre au violon», qui décrit, grâce à la prose d’Esther Ekezie, les deux passions de Hans-Martin Bader, la paysannerie à l’ancienne et la lutherie. De fil en aiguille, l’idée d’une exposition commune émerge. Hans-Martin Bader décide d’exposer -et de proposer à la vente- des instruments réalisés par ses soins: guitare, luth et violon, mais aussi viole de gambe et vielle à roue, et même trompette marine (pour accéder à une démonstration de cet instrument hors du commun par le luthier, scannez la photo de l’exposition avec l’application Arilyn!) A côté de cela, le bois, les vernis, les outils et le processus de fabrication des instruments est aussi exposé. Et souligné à chaque fois par des poèmes en partie inédits d’Esther Ekezie, imprimés pour l’occasion sur des toiles grand format par Aurore Gay, décoratrice installée au Pont.

Ceci forme le coeur de l’exposition. Tout autour, dans un style étonnamment en parfaite harmonie avec le ton donné, les découpages sur papier noir à la façon du Pays d’Enhaut de Lisette Hofer habillent les parois de la galerie de multiples détails. Vaches, fleurs et montagnes, poyas et sapins révèlent toutes leurs saveurs. Habitante de Penthalaz, Lisette Hofer manie depuis plus de 10 ans le scalpel ou le ciseau à pince pour réaliser ses tableaux, que certains Combiers auront déjà pu admirer à la buvette d’alpage du Chalottet, lors d’une précédente exposition.

Samedi dernier, le vernissage de cette exposition à six mains a réuni de nombreuses personnes. Le moment était encore embelli par des airs de Bach et Boccherini, interprétés en live par Mathilde Reymond et Valentin Latty, au violon, évidemment.

L’exposition est à découvrir jusqu’au 21 mai 2017 à la galerie de l’Essor, au Sentier.

Horaires d’ouverture: du mardi au dimanche, de 15h à 19h30. Entrée libre.

Rébecca Reymond

Jeudi 4 mai 2017 - Articles, General.