CommuniquÃ© de presse – Le Parc Jura vaudois, plus proche de vous! AccÃ¨s facilitÃ© en transports publics

Dès le 13 mai, les cols du Marchairuz et du Mollendruz seront à nouveau accessibles en transports publics. Cette année, de nouvelles courses de bus faciliteront la découverte du Parc Jura vaudois sans voiture. Communes, associations régionales et Canton financeront leur exploitation. A l’occasion du lancement de cette offre supplémentaire, le Parc se joint à la Fête de la Nature pour proposer des excursions gratuites le 20 mai prochain.

Plus de bus à destination des cols du Marchairuz et du Mollendruz Les bus qui desservent les cols du Marchairuz et du Mollendruz rouleront dès ce samedi 13 mai, et jusqu’au 22 octobre, avec une cadence améliorée cette année. Ils achemineront les promeneurs aux deux cols les samedis, dimanches et jours fériés, trois fois par jour. Soit une paire de courses supplémentaire par jour et une prolongation de la période de circulation de six semaines par rapport à 2016. En outre, la ligne du Marchairuz dessert trois nouveaux arrêts: les lieux-dits La Saint-George, Le Sapin à Siméon et La Combe des Amburnex. Un bon moyen pour organiser de belles randonnées, découvrir les chalets et buvettes d’alpage ou tout simplement profiter des paysages du Parc Jura vaudois.

Cette amélioration de la desserte des deux cols est l’aboutissement d’un important travail de coordination et de recherche de fonds conduit par le Parc Jura vaudois depuis 2014. Ce sont 27 communes du périmètre du Parc Jura vaudois, Régionyon, l’ARCAM et le Canton qui financeront l’exploitation de ces nouvelles courses.

Offre spéciale de lancement

Afin d’encourager les visiteurs à emprunter les transports publics, Car-Postal et les transports MBC offrent un tarif promotionnel, du 13 mai au 16 juillet 2017: CHF 5.- l’aller /CHF 10.- l’aller-retour ou la boucle, valable sur les lignes du Marchairuz (10.723) et du Mollendruz (10.733) pour un trajet à destination ou en provenance des deux cols.

Le 20 mai, le Parc Jura vaudois fête la Nature et les transports publics

A l’occasion du lancement de ces nouvelles off res de transport, le Parc Jura vaudois s’associe à la Fête de la Nature le samedi 20 mai prochain pour proposer un programme d’excursions guidées gratuites, sur inscription, qui auront lieu aux cols de la Givrine, du Marchairuz et du Mollendruz.

Tout au long de cette journée, des animateurs-trices du Parc Jura vaudois seront également présents-es aux trois cols pour informer les promeneurs de la richesse et de la fragilité de notre patrimoine naturel. Les participants seront incités à voyager en bus ou par le train du NStCM, grâce à des offres avantageuses.

Des lignes de Bus alpin

Les lignes du Marchairuz et du Mollendruz font partie des offres de Bus alpin, association qui oeuvre en faveur du développement et de la promotion des transports publics dans les régions de montagne. Diverses institutions nationales sont parties prenantes de Bus alpin: Association Transports et Environnement, Car- Postal Suisse SA, Club Alpin Suisse et Groupement suisse pour les régions de montagne. Treize régions sont actuellement membres de l’association.

Liens utiles

Horaires des lignes de bus du Marchairuz et du Mollendruz sur www.carpostal.ch/marchairuz et www.mbc.ch ou sur www.busalpin.ch.

Journée du 20 mai, Fête de la Nature: www.parcjuravaudois.ch.

