Le HCVJ a soufflÃ© ses 50 bougies le vendredi 5 mai 2017 au Centre Sportif de la VallÃ©e de Joux au Sentier

Le HCVJ a soufflé ses 50 bougies le vendredi 5 mai 2017 au Centre Sportif de la Vallée de Joux au Sentier

Dans le cadre du 50e anniversaire, pour la mise en bouche, une exposition a pu être inaugurée lors du Comptoir des commerçants de la Vallée de Joux. Cette dernière s’est tenue dans les vestiaires des joueurs du HCVJ où nous avons pu croiser de nombreux joueurs actuels, anciens, ainsi que de nombreux curieux n’ayant pas forcément d’affinité avec le Club! Cette exposition a retracé la vie du hockey en général à la Vallée de Joux.

En effet, c’est en 1967 que le HC Pont-Charbonnières et le Club des Patineurs du Sentier se réunissaient pour ne former plus qu’un. Durant ce demi-siècle, plus de 1’700 personnes ont porté fièrement les couleurs du Club.

Un repas de gala a été organisé le vendredi 5 mai 2017 où 370 personnes ont répondu présents à l’invitation du comité d’organisation composé des membres suivants:

• Patrick Cotting, Président

• Anne-Lise Bélaz, Stéphanie Buttet, accueil, secrétariat, caisse

• Christian Golay, responsable de l’exposition

• Sébastien Sierra, membre

• Alexandre Janeiro, multimédia et merchandising

Le but de ce repas se voulait convivial et accessible à tout un chacun; la réussite de ce repas est due également à tous les bénévoles qui ont oeuvré le vendredi, ainsi que durant toute la soirée pour servir et régaler les hôtes. Tous ces bénévoles n’avaient pour la plupart, rien à voir avec le Club; un tout grand merci à eux!

Durant toute la soirée, entre deux services, plusieurs présentations ont défilé sur un écran géant pour relater différents faits de la vie du Club. Un des clous de la soirée avant l’ouverture du bar a été la présentation du nouveau logo du HCVJ pour les années futures. En effet, le Club veut dynamiser son image et à l’instar des grands clubs, se doter d’une mascotte. Comme le dit un vieil adage combier: «Vallée de Joux, Pays de loups!»

Cette nouvelle identité visuelle regroupe les couleurs des Clubs fondateurs et les couleurs actuelles du HCVJ.

La soirée s’est terminée tôt le matin, car il a fallu refaire tous les matchs depuis 50 ans!!!

Le comité d’organisation a voulu également faire participer à cet anniversaire le Mouvement Juniors (MOJU) et a organisé le vendredi 12 mai 2017, une petite manifestation; tous nos jeunes joueurs ont pu visiter et/ou revisiter l’exposition prolongée d’une semaine, avec la présentation du nouveau logo et surtout en avant-première, une nouvelle gamme d’articles de merchandising estampillés aux nouvelles couleurs pour renforcer le sentiment d’appartenance à notre Club.

A l’issue de ce moment convivial, chaque participant a reçu une casquette avec le nouveau logo.

Le comité central tient à remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont oeuvré pour la réussite de cet anniversaire, ainsi que le Village du Sentier et le Crédit Mutuel de la Vallée qui nous ont soutenus financièrement.

• Au 370 convives pour leur participation et l’excellente ambiance

• Art Show par son Directeur, M. Thierry Despland et son staff

• «Complètement Toqué!» «Le Rôtisseur» Rôtisserie gourmande et service traiteur «Infine» et «Boucherie Montelly»

• Les bénévoles

• Achim Meylan, interview vidéos

• Michel Duvoisin, photographe

• Alain Rochat pour l’animation

Vive le HCVJ et vivement le prochain anniversaire…

Dernières «News» du HCVJ:

• Au mois de juin 2017, le HCVJ va organiser l’Assemblée générale romande des Clubs amateurs de hockey sur glace au Centre Sportif

• Comme vous avez pu éventuellement le lire dans d’autres médias, le HCVJ, le Star-Forward et le MOJU du HC Forward-Morges ont conclu un partenariat, afin de permettre à nos juniors de pouvoir rejoindre une équipe correspondant à leurs capacités.

Nous espérons ainsi attirer de nouveaux joueurs au sein de notre Club.

