Lâ€™Ã©cole de musique a ouvert ses portes lors de la foire de printemps

L’école de musique a ouvert ses portes lors de la foire de printemps

Les couloirs habituellement silencieux de l’école de musique étaient remplis de sons, de rires et de discussions, samedi dernier. Une première, pour l’EMVJ, bien décidée à aller à la rencontre de ses futurs élèves.

Venus tout exprès à l’école de musique en famille, ou apostrophés par Jacqueline Rochat au stand que l’EMVJ tenait tout près de là, à la foire, des enfants de tous âges se sont rendus de salle en salle pour essayer différents instruments et collectionner des autocollants. «C’est la première fois que nous organisons des portes ouvertes sous cette forme», relevait la directrice Christel Sautaux. Il faut dire que depuis cette année, la traditionnelle visite de présentation des instruments de musique dans les classes de l’école obligatoire n’est plus souhaitée. «Nous devons nous adapter à cette décision, et trouver de nouveaux moyens de faire connaître la musique aux enfants».

Flûte traversière, batterie, saxophone, mais aussi piano, violon, cuivres et guitare électrique s’offraient ainsi à un premier essai. «Je joue de la guitare avec mon papa, mais j’aimerais bien faire de la guitare électrique, pour le son», explique Matteo Golay, 6 ans, heureux d’essayer le bouton de la «disto» avec Gaël Zwahlen, professeur de l’école.

A l’étage, David Cusin aide Jonathan Jaccoud à souffler dans une embouchure de flûte traversière. Pas facile. «Imagine que mon nez représente la bougie de ton gâteau d’anniversaire. Souffle». Ça fonctionne. «Cette journée de portes ouvertes, c’est aussi l’occasion pour nous, les professeurs de musique, d’informer correctement les parents», explique le professeur de flûte traversière. Par exemple, alors qu’en raison de la taille de la main, il reste difficile de commencer à jouer du saxophone avant l’âge de 9-10 ans, il n’est plus nécessaire de passer par la case «flûte à bec», avant de jouer de la flûte traversière. David Cusin a des élèves de 6 ans qui jouent sur des instruments adaptés.

Venus avec une idée précise en tête, plusieurs enfants sont repartis ravis d’avoir pu essayer des instruments qui ne les intéressaient pas de prime abord. «Nous avons aussi mieux compris la différence entre les instruments dans lesquels on doit souffler et ceux qui ont des cordes ou des touches», concluaient-ils.

Information

Le concert final des élèves de l’école de musique de la Vallée de Joux aura lieu le 14 juin 2017 à 18 heures au Temple du Sentier.

Rébecca Reymond

Jeudi 25 mai 2017 - Articles, General.