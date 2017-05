Sport en bref

SPORT AUTOMOBILE

Slalom de Bière

Remarquable week-end pour nos pilotes de La Vallée.

Sur nos 5 engagés dans les courses du samedi réservées aux pilotes dits «Locaux», pas moins de 3 sont montés sur le podium. Honneur au meilleur de nos représentants, Cédric Leuba qui, tout comme à la course de Saanen il y a deux semaines de cela, s’adjuge une superbe victoire en catégorie L1 classe 1801 à 2000cm3 au volant de sa Clio RS. Voilà une saison qui s’annonce sous les meilleurs auspices pour lui.

Pour son retour à la compétition, Nicolas Michou signe la victoire en L1 classe 4001 à 5000cm3 au volant de sa puissante Ford Focus RS. Un autre podium est à mettre sur le compte de Rémy Rochat du Solliat qui au volant de son Audi A1 monte sur la 3e marche de la catégorie L1 classe 3001 à 3500cm3.

Sur ce magnifique parcours de 4100 mètres tracé sur la place d’arme de Bière vouée intégralement pour l’occasion en circuit automobile, Thibaud Leuba, pour sa deuxième compétition, place sa Citroën C2 en 3e place d’une classe ne comptant que 4 concurrents ce qui l’empêche malgré sa performance de monter sur le podium et Manuel Reguiero au volant de sa Clio toute repeinte pour la nouvelle saison ne parvient pas à faire mieux qu’une 6e place de classe suite à une pénalité (cône renversé). En marge de l’épreuve de dimanche comptant comme manche du Championnat Suisse des Slaloms, l’organisateur avait mis sur pied une course sous forme de challenge regroupant dans une catégorie unique 35 pilotes issus des «Locaux» ayant roulé le samedi.

Excellente initiative qui a permis au nombreux public de pouvoir comparer les différences de performances entre les voitures qui habituellement sont regroupées par catégories et classes de cylindrées. Dans ce classement scratch on relève une très belle 11e place de Cédric Leuba et une prometteuse 15e place de Nicolas Michou. Pour les nombreux amateurs de sport automobile de la région, plusieurs rendez-vous à ne pas manquer. Le Rallye du Chablais les 2 et 3 juin avec notamment la présence du multiple champion du monde de la discipline Sébastien Loeb et la semaine d’après le Slalom de Romont avec espérons-le une belle participation de nos pilotes régionaux. Nous reviendrons sur ces événements dans nos prochaines éditions.

Walther

FOOTBALL

3e ligue, groupe 3: FC Vallée de Joux I – FC Chavornay Sports I 1-4 (0-1)

5e ligue, groupe 5: FC Vallée de Joux II – FC La Sarraz-Eclépens III 1-1 (0-1)

4e ligue féminines, groupe

FC Vevey Sports 1899 Féminines – FC Vallée de Joux 2-2 (1-0)

Seniors 30+, groupe 1: FC Pied du Jura – FC Vallée de Joux 1-2 (0-1)

FCVJ – FC Bussigny II 1-2

Juniors D: Pully Football V – FC Vallée de Joux 10-1

Juniors B: FC Vallée de Joux – FC Azzurri 90 LS 5-7

Juniors E

MJOR VI – FCVJ I 0-6

Compo: Reymond Esteban; Berney Charles-Antoine; Bury Gad; Dagdeviren Tän; Emkic Anel; Ferreira Rodrigo; Golay Julie; Leuenberger Charly; Sciascia Esteban; Azizi Hamid & Rashid

C’est un super tour 2016/2017 qui s’achève pour les Juniors E du FCVJ avec un victoire de plus. C’est un match à sens unique auquel nous avons assisté pour nos ptits Combiers de sortie à Orbe. Rien a faire pour l’adversaire un peu en dessous de nos joueurs, et une fois de plus nos ptits gars ont dicté le rythme et fait le jeu du début à la fin. C’est sans compter sur un terrain à la taille un peu réduite, que l’équipe a dû faire au mieux pour se retrouver et ne pas trop se marcher dessus tant l’engagement de tous était de mise. Dépassé sur tous les plans, l’adversaire plia facilement mais ne rendait pas les armes pour autant, mettant toutefois à plusieurs reprises notre défense à mal mais sans jamais trouver les failles car le gardien répondait présent sur tous les shoots.

Au coup de sifflet final c’est très fiers du résultat obtenu que nos juniors entament «habituellement» leur chant victorieux. Bravo pour ce tour aux résultats plus qu’encourageants pour la suite.

Résultats 2016 / 2017 (*hors championnat): 90 buts marqués; 48 encaissés; 12 Victoires / 2 Nuls / 3 Défaites = 38 Pts*

F. Reymond

