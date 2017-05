CommuniquÃ© – BientÃ´t les interentreprises VallÃ©e de Joux!

Communiqué – Bientôt les interentreprises Vallée de Joux!

Tout commence mercredi 1er juin avec la 4e édition de l’Interentreprises course à pied. Disputée sur le même parcours que lors des précédentes éditions et longue de 8 km, cette course fera le plein de concurrents. En effet, la longueur et le dénivelé de 20m ont été choisis pour que chacun puisse participer. Le départ sera donné à 17h00 précises sur le parking du Centre Sportif et un repas clôturera bien entendu ce petit galop printanier.

Après une malheureuse annulation l’an dernier due aux multiples travaux engagés sur les routes de La Vallée, il est à nouveau possible de proposer un parcours aux adeptes de la petite reine mercredi 7 juin. Toutefois, la boucle d’une distance de 21,5 km est située dans son entier sur le côté gauche du lac. Avec un départ et une arrivée au Sentier via Le Lieu, Le Sechey, le Bonhomme, le Grand Billard, Les Charbonnières et retour. Le début de la course est fixé à 18h00 pour attendre au maximum la diminution du trafic automobile. Toutefois, toutes les consignes de prudence devront naturellement être respectées lors de cette épreuve, les routes étant ouvertes à tous les véhicules à moteur. Un repas clôturera également ce tour à vélo.

Et pour terminer, cette épreuve sera suivie de l’Interentreprises natation mercredi 14 juin à 18h à la base nautique du Centre Sportif à L’Abbaye. Comme l’an passé, la boucle à parcourir est de 600m afin de permettre à tous d’effectuer cette distance raisonnable. Et c’est à l’issue de ce troisième événement que seront connus les femmes et hommes de fer qui auront réalisé le meilleur classement sur les trois épreuves. Et enfin un repas canadien sera partagé à la suite de la remise des récompenses.

En résumé, pour s’inscrire aux épreuves et/ou aux repas, une seule adresse: www.mso-chrono.ch

Renseignements complémentaires: info@centresportif.ch

Jeudi 25 mai 2017 - Articles, General.