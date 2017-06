Swann DubÃ©e, petit gÃ©nie de lâ€™accordÃ©on

Swann Dubée, petit génie de l’accordéon

LE SÉCHEY – A 8 ans à peine, Swann Dubée, habitant du Séchey, est devenu Vice-Champion de Suisse d’accordéon dans sa catégorie. C’est déjà en soi un fait exceptionnel, mais ce qui fait de Swann un petit génie, c’est qu’il n’a commencé à jouer de son instrument qu’en septembre dernier!

Il y en a qui ont du talent, d’autres qui sont naturellement doués, Swann Dubée est une combinaison des deux. Tout a commencé il y a deux ans, lorsqu’il assiste par hasard à un concert en Bretagne lors de ses vacances. Une guitare et un accordéon se partagent la scène et Swann est intrigué par le «bruit» que produit l’instrument à vent. Sa décision est prise et ainsi commence la longue litanie qui aura raison de sa maman plus d’un an plus tard: «Je veux faire de l’accordéon!».

«Le son et la texture de l’instrument m’ont attiré, dit-il, je suis allé sur le net pour regarder des vidéos d’accordéon et j’ai trouvé ça bien… et puis lors des dernières grandes vacances, pendant notre voyage au Pérou, ils ont passé du Yann Tiersen tout le long, ça m’a encore plus motivé». En septembre dernier, sa maman, désormais certaine que cette passion n’est pas une lubie passagère, autorise Swann à commencer ses premiers cours à l’EMVJ, avec Mme Amadio: «Swann montre un réel don pour cet instrument. C’est un élève hors du commun. Malgré son jeune âge, il travaille régulièrement et de manière très structurée. Il se débrouille seul car ses parents ne sont pas du tout musiciens. Swann est un élève chaleureux, vif, perfectionniste, curieux et drôle. Il est fasciné par la musique du film d’Amélie Poulain.» L’accordéoniste en herbe est tellement doué que sa professeure lui propose de participer à son tout premier concours d’accordéon au niveau Suisse à Reiden. Il prépare deux morceaux, qu’il répète inlassablement. Sa maman dira «au moins je n’ai pas eu à trop insister pour qu’il répète son accordéon!» Au concours, il était en catégorie moins de 10 ans basses chromatiques (c’est à dire plutôt musique classique).

Swann décroche une médaille d’or avec 18.98 points sur 20. Il arrive deuxième et est donc vice-champion Suisse. «Il présentait deux petites pièces déjà de bon niveau. Les jurys ont beaucoup apprécié sa musicalité et sa technique. Vu qu’il a commencé en septembre, c’est un incroyable résultat.» dixit Sylvie Amadio, en professeure fière de son élève. Bravo Swann!

Carmen Mora

Jeudi 1 juin 2017