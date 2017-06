Fin de saison littÃ©raire pour CinÃ©-Doc

Fin de saison littéraire pour Ciné-Doc

LE SENTIER – A l’occasion de la 8e et dernière édition de cette saison, Ciné-Doc nous a proposé une soirée spéciale littérature en collaboration avec la bibliothèque du Sentier. C’est l’écrivain Blaise Hofmann qui a été invité à présenter son dernier livre Monde Animal au cinéma La Bobine.

Mercredi 24 mai a eu lieu la dernière soirée de Ciné-Doc de la saison. Blaise Hofmann, auteur d’Estive (Prix Nicolas Bouvier) et de six autres romans et récits de voyages, est venu présenter son dernier livre Monde Animal au public du cinéma La Bobine. Au programme, une lecture par l’auteur d’un extrait du nouveau livre, une projection (un extrait de l’émission Passe moi les jumelles sur l’impression à la main d’un livre résultat d’une collaboration avec Pierre Baumbart, graveur animalier) et une session de questions-réponses suivie par l’incontournable verre de l’amitié combier.

Blaise Hofmann est un écrivain vaudois voyageur d’origine bernoise qui aime souvent s’arrêter et observer la nature qui l’entoure. Il aime coucher sur papier les émotions ressenties, ses impressions, avec une écriture cinématographique: «on est plongés dans le paysage» dit-il après la lecture du premier extrait de son dernier livre Monde Animal. Parlant directement au lecteur par l’intermédiaire du «tu», l’auteur «croit plus aux images du langage qu’au langage des images». Utilisant toujours la nature comme décors, elle est pour lui une personne à part entière. Il se revendique du courant «Nature writing». «Que reste-t-il de sauvage en Suisse-Romande? Quelques endroits peut-être mais tout a été maîtrisé, humanisé, les territoires aménagés… des animaux disparaissent et d’autres apparaissent, pourquoi l’homme veut tout maîtriser? Est-ce la peur? De tout ce qui est sauvage, de ce qui grouille?» Plusieurs thèmes sont traités dans ce livre, et il risque d’y en avoir d’autres, vu que Blaise Hofmann est selon ses termes, un «écriture addict», il a la chance de pouvoir en vivre depuis 4 ans. La chance ne le quitte pas, puisqu’il est aujourd’hui co-écrivain du spectacle de la prochaine Fêtes des Vignerons.

Carmen Mora

Jeudi 1 juin 2017 - Articles, General.